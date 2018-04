FunnySnake TK Creater – vytvořte si svůj vlastní skin!

Today obrazovka patří k PocketPC stejně jako skořápka k vejci. Zobrazují se na ní důležité údaje o vašich schůzkách, úkolech, e-mailových zprávách, slouží ale také jako estetický doplněk vašeho PocketPC. Kdekdo již používá různá témata. Není se také čemu divit – na Internetu jsou jich stovky! Napadlo vás však již vytvořit si téma vlastní, či si alespoň přizpůsobit některé z témat stažených z Internetu k obrazu svému? Ať už se rozhodnete pro jakoukoli z těchto variant, budete potřebovat vhodný nástroj. Můžete si stáhnout a nainstalovat Microsoft Theme Generator a vytvářet témata na PC, nebo si můžete stáhnout FunnySnake TK Creater a editovat témata dle libosti přímo na svém zařízení.

TK Creator pochází z dílny společnosti FunnySnake, mezi jejíž další známé aplikace patří například ThemeKing, TodayPhone a také FunnySnake Pexeso. Ptáte se proč si instalovat další aplikaci na PocketPC, když témata můžete celkem obstojně vytvářet na svém stolním počítači? Odpovím vám otázkou – jak by se Vám líbilo měnit si barvy témat podle své aktuální nálady? Nespornou výhodou TK Creatoru je mobilita. Jinými slovy nemusíte k počítači pokaždé, když si budete chtít upravit svůj oblíbený skin.

A co tedy vlastně TK Creater umí? Umí otevřít již hotová témata (.tsk soubory), která se nachází na vašem zařízení. Umí témata vytvářet, a samozřejmě také ukládat. Editované či vytvořené téma můžete rovnou z aplikace aktivovat a pak případně pokračovat v jeho editaci.

A co všechno můžete na tématu měnit? Všechno! Můžete měnit obrázky na pozadí tématu, i obrázky použité jako pozadí nabídky Start. S barvami si vyhrajete ještě víc! Můžete změnit barvu textu na Today obrazovce, taktéž barvu dělících čar. Přednastavením barev Navigation Baru můžete zcela změnit jeho vzhled, změnit můžete i barvu písma zde použitého. Pokud se Vám nelíbí standardní šeď Command Baru, můžete jej přebarvit – co takhle třeba na zeleno? Zdají se vám barvy Navigation Traye příliš nevýrazné? Změňte si je! Můžete měnit i barvu „bublin“ se zprávami. A pokud se vám zdá červená barva použitá u důležitých zpráv příliš křiklavá, snadno si ji můžete změnit! Výsledné téma si můžete uložit pro pozdější použití :)

Závěrečné hodnocení:

+ příjemné uživatelské rozhraní

+ snadné ovládání

+ rozsáhlé možnosti editace tématu

+ cena (zdarma!)

Závěr: FunnySnake TK Creater je malá aplikace, ve které se však skrývá mocný nástroj pro editaci vašich Today témat. Nabízí funkce srovnatelné s Microsoft Theme Generator, umožňuje však editovat témata přímo na zařízení (třeba při jízdě Metrem) a to je její velké plus. Najde si jistě své příznivce jak mezi běžnými uživateli, tak mezi hračičky co nevydrží s jedním skinem déle než dva dny :)

FunnySnake TK Creater

verze 1.0.0

Autor: FunnySnake

Zdroj: FunnySnake

Cena: ZDARMA

Podporované počítače: PocketPC, PocketPC 2002, PocketPC 2003