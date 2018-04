FunnySnake ThemeKing – král ve správě vašich témat

Kdo používá témata? Já si tyto lidi sám pro sebe rozděluji do tří kategorií. První kategorii tvoří ti, kteří si vystačí po dlouhou dobu s jedním jediným tématem, jde jim nejvíce o to, aby byl text jednotlivých položek obrazovky Today dobře čitelný a aby se s ní dobře pracovalo. Záleží jim tedy více na funkčnosti než na vzhledu. Do druhé kategorie jsem si zařadil ty jedince, kteří sice změnám témat příliš nefandí, když však náhodou někde spatří pěkné téma, stáhnou si jej, a pokud je funkční, ponechají je až do doby, než narazí na jiné téma a zkopírují si je na své zařízení. Jde jim tedy také o funkčnost, ale již také stejným podílem o estetiku. Poslední kategorii tvoří podle mne lidé, kteří se snaží volbou témat vyjádřit svou životní filozofii, nezáleží jim příliš na funkčnosti, ale spíše na výmluvnosti tématu. Těmto lidem nesejde na tom, když na obrazovce není téměř nic vidět, hlavně když mají jako téma logo své oblíbené hudební skupiny (apod.).

ThemeKing poslouží zejména posledním dvěma jmenovaným skupinám – tedy těm, u kterých je vyšší pravděpodobnost výskytu více témat najednou. Nejvíce však pomůže lidem z poslední skupiny, kterým nejvíce poslouží jeho funkce pro správu a vyměňování témat.

Tvůrcem aplikace ThemeKing je společnost FunnySnake (mezi její další zajímavé aplikace patří například FunnySnake SCalc, TodayPhone, TK Creater či hry FastLights a Pexeso). Nyní se podíváme ThemeKing na zoubek.

Správce kolekcí

FunnySnake zjevně klade důraz na jednoduché ovládání. I v případě ThemeKing tomu není jinak. Aplikace je tvořena oknem se čtyřmi záložkami. Veškeré důležité funkce naleznete na prvních třech záložkách, ta poslední obsahuje pouze informace o aplikaci.

Správu témat vám značně ulehčí správce kolekcí témat na první záložce. Obsahuje okénko se seznamem všech složek na vašem zařízení, není žádný problém najít v něm tu, kde jsou uložena vaše témata (zde bych upozornil na jedno velké plus – témata mohou být uložena na paměťové kartě!). Jakmile najdete vámi požadovaná témata, můžete začít s jejich vkládáním do kolekce. Můžete je vkládat po jednom (použitím tlačítka „+“) či po více najednou (použitím tlačítka „++“). Témata z kolekce můžete samozřejmě také mazat (tlačítky „-" a „--"). S tématy, která jsou již uložena v kolekci, můžete provádět různé operace – můžete je rovnou aktivovat jako aktuální téma, nechat si zobrazit náhled, zkontrolovat správnost cesty k tématu, a pokud se vám téma nelíbí, můžete jej také snadno z kolekce odstranit. Spodní část okna tvoří přehledný seznam témat v kolekci a nechybí ani informace o pořadí aktuálního tématu v kolekci (tuto vlastnost lze vypnout, ukážete-li na tlačítko se symbolem Sumy).

Automatická výměna témat

Druhá záložka udělá radost zejména milovníkům pestrosti. Umožní jim totiž nastavit automatickou změnu témat po určitém čase (témata mohou být měněna tak, jak jdou po sobě v kolekci témat, nebo mohou být měněna náhodně). Dále zde naleznou informaci o aktuálním tématu (zde bych vyzdvihnul, že po ukázání na jméno aktuálního tématu jste přeneseni do kolekce témat, kde se dozvíte podrobnosti) a o tom za jak dlouho bude téma změněno. Je možné také nastavit počet minut/hodin/dnů, po kterých se mají témata změnit (či také, aby se témata měnila v každou celou hodinu či každý den). Zde také mohou vytvářet, ukládat a načítat kolekce témat a zjistit název aktivní kolekce.

Náhledy

Třetí záložka, zvoucí se náhledy, plní svůj název do puntíku. Naleznete zde náhledy všech témat v kolekci. Poklepáte-li tužkou na náhled nějakého tématu, aktivujete jej. Zobrazení je doplněno o názvy jednotlivých témat v kolekci a o progress bar znázorňující průběh načítání jednotlivých témat, indikátor pořadí právě označeného tématu a také tlačítko pro znovunačtení náhledů témat v kolekci.

Nastavení

Možnosti nastavení aplikace podle mne splňují potřeby i toho nejnáročnějšího uživatele. Můžete si zvolit, zda se má ThemeKing spouštět po startu (nebo po restartu) – tuto funkci je vhodné zapnout, jinak byste se po restartu mohli divit, proč se vám najednou nemění témata… Dále zde můžete nastavit, zda se má po změně tématu přejít na obrazovku Today (kde je běžící ThemeKing indikován malým znakem radioaktivity), zda se mají zobrazovat hlavičky u sloupců s informacemi či zda se mají kontrolovat témata při načítání celé kolekce témat. Na své si zde přijdou také milovníci náhledů – mohou zde nastavit jejich velikost, zda se mají zobrazovat skutečná jména témat v náhledech, a také příkazy pro práci s cache pro ukládání náhledů (lze ji povolit, vypnout, nastavit kvalitu čachrovaných náhledů, zjistit velikost čachrovaných dat a v neposlední řadě můžete cache také vymazat). V tomtéž okně je možno nastavit také jazyk; na výběr je angličtina a čeština. Chcete-li aplikaci skrýt, můžete ukázat na tlačítko skrýt, spuštěná aplikace bude indikována malým znakem radioaktivity ve spodní části obrazovky Today.

Závěrečné hodnocení:

+ snadné ovládání

+ vytváření kolekce témat

+ náhledy témat včetně nabídky start

+ možnost automatické změny témat s rozsáhlými možnostmi

+ podrobná správa témat

+ témata mohou být uložena na paměťové kartě(!!!)

+ široké možnosti personalizace

- u některých tlačítek by přišla vhod popiska (podrží-li na nich uživatel tužku).

Závěr: FunnySnake ThemeKing poslouží každému milovníkovi témat k jejich bezchybné a rychlé organizaci. Nabízí široké možnosti práce s tématy, největším jeho přínosem je, že je dokáže měnit po zadaném intervalu. Nemálo uživatelů PocketPC také potěší, že konečně mohou ukládat svá témata na paměťovou kartu. FunnySnake ThemeKing je králem všech témat. Mohu vám jej s čistým svědomím doporučit.

FunnySnake ThemeKing

verze 2.5.0

Autor: FunnySnake

Zdroj: FunnySnake

Cena: $6.99

Podporovaná zařízeni: PocketPC, PocketPC 2002, PocketPC 2003