Funguje prohlížeč WebPro 3.0 i na starších strojích?

Webový browser WebPro se začal dodávat ve verzi 1.0 s novými Tungsteny T a operačním systémem PalmOS 5.0. Pokud si na první verzi vzpomínáte, byla jaksi „nedodělaná“… Uměla běžet pouze přes proxy, obrázky byly v low-resu a celkově byl browser nepoužitelný u velkých stránek, kdy hlásil málo paměti na zobrazení dané stránky.

Druhá verze 2.0 byla dodávána pouze na Tungsten C a to podle toho, že jádro mělo údajně fungovat pouze na Intel Xscale procesoru, jenže tato domněnka nebyla nikdy vyvrácena, ani potvrzena. Bohužel tento vylepšený browser měl v sobě chybky, ale jen drobné, které vyřešil patch dodávaný firmou Palm.

Dnes poslední třetí verze se zdá býti po prvních dnech používání naprostou bombou a rozvířila stojaté vody PalmOS stejně jako nový Tungsten T3.

Co WebPro 3.0 nabízí?

Tím hlavním lákadlem je možnost práce buď přes proxy, nebo bez ní. Dále si můžete zvolit, zda se šířka stránek zafixuje na šířku displeje Palmu, nebo bude velká a vy budete oknem displeje posouvat přes virtuální plochu monitoru (doleva/doprava a nahoru/dolu). Podpora rámů (frames), JAVA scripty, zabezpečené stránky, hires grafika, možnost ukládat soubory na kartu, offline prohlížení atd - to vše je WebPro 3.0

Lze ho spustit i jinde než na TT3 a TE?

Tato otázka zajímá spoustu lidí i mne samotného. Jelikož lidská bytost je vynalézavá a nechce se jí platit za vše (to speciálně platí pro naší zeměpisnou polohu), proto se našel nadšenec, který Palm Web Pro 3.0 vykuchal z TT3 a uveřejnil na internetu. Do jaké míry je to porušení licenčních podmínek a autorských práv nevím, nejsem právník, ale nedalo mi to, abych si ř̈čtyři soubory nestáhnul (mezi nimi i MathLib, který už každý jistě využívá, takže nakonec pouhé tři). Je pravdou, že si musíte připravit cca 1.5 MB volného místa, ale stojí to za to! Sám zkouším v této chvíli WebPro 3.0 na TT a jsem s ním maximálně spokojen. U některých opravdu velkých stránek jako idnes.cz se setkáte u proxy verze s tím, že je stránka příliš velká, ale po přepnutí do proxyless je vše v pohodě. Občas se stane, že po vyskočení z aplikace se Palm sám resetuje, ale stalo se mi to jen opravdu párkrát a jde o soft reset, takže postižení žádné.

Takže odpověď zní ANO, Palm Web Pro 3.0 lze portovat na nižší řadu jako Palm TT, TT2. Pokud se někdo bude ptát na jiné Palmy, rovnou odpovím NE. Web Pro 3.0 vyžaduje systém PalmOS 5.0 a vyšší!

Závěr:

Kdyby tento browser vydala firma již s prvním Tungstenem T, jistě by si získala valnou část trhu a nemusela by ztratit některé zákazníky, kteří si z tohoto důvodu museli pořídit Sony Clié s prohlížečem NetFront.

Palm Web Pro 3.0 dnes patří mezi špičku mezi webovými browsery, pokud potřebujete v terénu a mobilně pracovat s internetem, jistě stojí těch 1.5 MB místa za úvahu.