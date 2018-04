Fujitsu vtrhne do Evropy se smartphony a tablety

Japonská invaze do Evropy pokračuje. Poté, co uvedl svůj první evropský smartphone Panasonic, plánuje dobýt starý kontinent i další japonská značka, která zde už kdysi působila. Podle listu Financial Times chce Fujitsu v Evropě nabídnout smartphony a tablety.

Fujitsu postaví evropské portfolio především na smartphonech s androidem. Firma ale podle listu uvede na evropské trhy i smartphony se systémem Windows Phone.

Žádné bližší detaily ohledně připravovaných modelů ale prozatím nejsou k dispozici. Vodítkem může být v Japonsku prodávaný smartphone IS12T se systémem Windows Phone 7.5 Mango, který je voděodolný. Stejnou vlastnost má mít i evropský model.

Fujitsu v Evropě ve svých smartphonech nabídne pokročilé funkce jako je podpora sítí čtvrté generace LTE, podpora bezdrátové technologie NFC nebo biometrické zabezpečení pomocí otisku prstu.

Plány Fujitsu nejsou malé. Japonský výrobce do tří až pěti let očekává dvouciferný podíl na evropském trhu. To se ale zdá, vzhledem ke konkurenci, velmi odvážné předsevzetí. Fujitsu to už v Evropě jednou zkoušelo a nepochodilo. Spolu se Siemensem uvedlo v roce 2006 PDA mobily T810 a T830, které však velkou díru do světa neudělaly.

Vedle smartphonů to Fujitsu v Evropě zkusí i s tablety. Ty by měly být vybaveny nejen androidem, ale také novými Windows 8.