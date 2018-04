Fujitsu Siemens připravuje komunikátory pro UMTS

Nizozemský server Pocketinfo.nl zveřejnil informace o připravovaných komunikátorech od společnosti Fujitsu Siemens. Bude se jednat o první přístroje s vestavěným telefonem od tohoto výrobce. Nové modely budou mít operační systém Microsoft Windows Mobile 5.0 AKU2 Pocket PC Phone Edition, podporu pro provoz v sítích GSM a UMTS (včetně videohovorů), GPS, Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 2.0, paměť 128 MB ROM a 64 RAM. Chybět by neměl ani poziční systém GPS.

Existovat budou dva modely: T830 bude mít dvoumegapixelový fotoaparát, model T810 bude bez fotoaparátu. Obě dvě novinky by měly být představeny 13. února na kongresu 3GSM a do prodeje by se měly dostat 3. července (T830) respektive 15.července (T810).