Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 610 realitou

Fujitsu Siemens Computers Pocket LOOX 610 přichází na přecpaný trh jako poslední model velkých výrpbců PocketPC handheldů. Před novým Looxem už totiž spatřily světlo světa nové iPAQy, Aximy i Toshiby. Loox 610 nepředstavuje takovou revoluční změnu, jako jeho předchůdce Loox 600. Je to snad symbolizováno i jeho názvem (610/600). Neznamená to ovšem, že by nový Loox byl špatný, nemoderní, či v něčem pokulhává za svými soupeři!

Fujitsu Siemens Computers vybavila svoji novinku rychlým procesorem PXA255 Intel XScale 400MHz. Nabídne Looxe ve dvou modifikacích - high-endový model bude mít oba bezdráty - Bluetooth i Wi-Fi a 128MB RAM. Odlehčený typ nemá Wi-Fi (jen Bluetooth) a má poloviční paměť 64 MB RAM.

Další parametry jsou pro obě modifikace společné - 64MB flash ROM, z níž část můžete využít. Dva sloty (SD a CF), SD slot ale zřejmě není SDIO a slouží jen k rozšíření paměti. Rozšiřovat ale můžete pomocí CF slotu. Displej je QVGA 240x320 pixelů transfektivní s 65 tisíci barvami. Li-Ion baterie je výměnná a má kapacitu 1500mAh. Dokoupit ale můžete i kapacitnější XL baterii 3000 mAh.

Dostanete handheld, USB kolébku, kryt displeje, USB kabel, adaptér, příručku, CD.

Na trhu se Loox 610 objeví asi v listopadu, cenu obou modelů zatím Fujitsu Siemens Compouters neuvádí a chce si tak zřejmě ponechat manévrovací prostor pro její stanovení až na poslední chvíli.

Technické parametry modelů: