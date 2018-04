Fujitsu Siemens Pocket LOOX 400 se představuje

Aktualizováno 4.6.

Fujitsu Siemens Computers představil Pocket LOOXy 400 již oficiálně - podrobnosti najdete v tiskové zprávě firmy.

I když je konkurence dost velká, kapesní počítače Pocket LOOX se v Evropě prodávají poměrně dobře. Společnosti Fujitsu Siemens Computers proto nic nebrání uvést na trh novou modelovou řadu Pocket PC pod označením Pocket LOOX 400. Jedná se o kapesní počítač se systémem Windows Mobile 2003 určené začínajícím i náročnějším uživatelům, kteří očekávají především malou hmotnost, malé rozměry a přitom solidní užitnou hodnotu.



Nová řada Pocket LOOX 400 bude stejně jako řada Pocket LOOX 610 zahrnovat několik modelů. Konkrétně se zatím jedná o modely LOOX 410 a LOOX 420, které se liší především rychlostí procesoru a osazeným bezdrátovým komunikačním rozhraním. Design obou mobilních zařízení je pochopitelně shodný a na první pohled vypadá poměrně atraktivně. Design možná trochu připomíná novější Pocket PC značky Toshiba, samotný vzhled však nehraje příliš velkou roli. Mnohem důležitější je interní hardware obou přístrojů.



Pocket LOOX 410 je (či spíše bude) levnější a měl by se prodávat zhruba za 350 EUR. Za uvedenou částku získáte kapesní počítač s procesorem Intel XScale PXA255 s taktem 300 MHz a integrovaným bezdrátovým rozhraním Bluetooth v1.1. Dražší model Pocket LOOX 420 by měl stát něco kolem 400 EUR. Pocket LOOX 420 má stejný typ procesoru jako jeho levnější kolega, ovšem pracující s nominálním taktem 400 MHz. Mimo rozhraní Bluetooth má kapesní počítač ještě integrovanou WiFi kartu standardu IEEE 802.11b.



Rozměry obou nových modelů jsou velmi malé - přibližně 113 x 71 x 14 mm, hmotnost začíná na velmi sympatických cca 125 gramech. Společnými rysy obou modelů je 32 MB Flash ROM s operačním systémem Windows Mobile 2003, 64 MB RAM (cca 62,8 MB pro uživatele) pro programy a data a nezbytný infraport. Oba nové modely řady LOOX 400 mají 3,5 palcový dotykový TFT displej s běžným rozlišením 240 x 320 bodů schopný současně zobrazit 65 536 barev. Výstup na sluchátka je samozřejmostí stejně jako vestavěný mikrofon, slot pro karty typu MMC/Secure Digital, USB synchronizační kabel, AC adaptér. U dražšího modelu je navíc ještě "standardní" celoplastová kolébka. Oba modely mají výměnný li-ion akumulátor s kapacitou 1 130 mAh, doba výdrže zatím není známa. Podle všeho by měl mít Pocket LOOX 400 ještě záložní NiMh baterii, která hraje svou roli především při výměně hlavního li-ion akumulátoru.



Zásadní inovací při práci s rozhraním Bluetooth je u obou modelů osvobození od dříve nezbytného softwaru Plugfree a Bluetooth nyní standardně využívá COM 6. Sériový/USB konektor je kompatibilní s předchozími modely Pocket LOOX a umožňuje používat stávající příslušenství jako například různé GPS navigační systémy připojované právě na sériový port. Přímo po USB kabelu bohužel nelze Pocket LOOX 400 dobíjet, k tomu slouží pouze dodávané trafo.



Pocket LOOX 410/420 by měl přijít na trh nejdříve koncem května, což ale není zase tak dlouho. A jestli se vyplatí na nový model počkat? Vzhledem k nízké hmotnosti možná ano, více nám ale řeknou až celkové testy, které se budeme snažit udělat po uvedení řady Pocket LOOX 400 na český trh.