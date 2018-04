Fujitsu Siemens ohlásil konec veškerých aktivit v oblasti PDA

Společnost Fujitsu Siemens Computers ve středu oznámila, že do konce tohoto roku opustí trh s PDA a PNA (Personal Navigation Assistant). Následovníků úspěšných modelů řady Pocket Loox, které byly rozděleny do série T, C a N, se tedy již bohužel nedočkáme. Amy Flécher, mluvčí společnosti, tak potvrdil dřívější spekulace o konci PDA segmentu, které již dříve vyšly z úst Uwe Romppela, dalšího vysoce postaveného člena managementu společnosti.

Amy Flécher k tomu říká: „Naše rozhodnutí pramení z dlouhodobého monitorování segmentu PDA, který vykazuje velký propad. Koneckonců, nejsme jediným výrobcem, který tento segment opouští. Ryzí kapesní počítače jsou stále více vytlačovány zařízeními s telefonním modulem, případně jednoúčelovými navigacemi. Do produkce těchto zařízení, tedy PNA a komunikátorů, se však pouštět nebudeme – není to naše parketa (Pocket Loox T810/830 přitom rozhodně špatné nebyly). Mimoto sledujeme ostatní producenty, kteří takovéto přístroje nabízejí a bohužel mají problémy s odbytem.“

Je smutné pozorovat odchod tohoto předního výrobce kapesních počítačů, které svou výbavou většinou patřily k naprosté špičce ve své kategorii. Špičkové bohužel byly také pořizovací ceny těchto PDA, které často překračovaly hranici 15 000 Kč. Právě vyšší ceny byly největším problémem vyššího prodeje.