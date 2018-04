Fujitsu zdokonalí přenos dat z PC do smartphonu. Použije tajné signály

Ještě letos bychom se v chytrých telefonech mohli dočkat nové funkce, která výrazně zjednoduší přenos dat mezi smartphony a ostatními zařízeními. Namísto pro uživatele často nesrozumitelných postupů bude stačit namířit fotoaparát na displej druhého zařízení a přístroje se "domluví" a provedou patřičný přenos.

Na první pohled to tak dnes již může fungovat. Různé funkce (třeba Photobeamer u telefonů Nokia nebo Vscreens u Sony) spoléhají na QR kódy. Na ten uživatel smartphone namíří a následně se provede přenos. Jenže ne každý umí s QR kódy zacházet a řadu uživatelů odradí. Nová technologie Fujitsu přitom bude fungovat velmi podobně. Data potřebná ke vzájemnému propojení přístrojů totiž zašifruje pomocí speciálních světelných map, které jsou však pro lidské oko neviditelné.

Výhodou je, že je eliminován krok s nesrozumitelnými kódy, na druhou stranu bude stále vyžadováno použití speciální aplikace. Spíše než různá QR řešení však má novinka nahradit složité párování přístrojů přes Bluetooth nebo propojování přes wi-fi.

Fujitsu očekává, že by jeho nový vynález mohl pomoci třeba při různých prezentacích a školeních, kde nebude zapotřebí speciálních kódů zabírajících místo a uživatelé si přitom budou moci data snadno stáhnout do svého smartphonu. Na tiskové konferenci tak prezentující snadno "rozdá" tiskové zprávy, školitel zase například závěrečný dotazník. Z chytrého telefonu tak zase jednoduše zkopírujeme fotografie do PC.

Fujitsu chce svou novinku předvést na únorovém veletrhu Mobile World Congress v Barceloně. Ještě během letošního roku bychom se pak mohli dočkat prvních praktických aplikací. Firma totiž počítá s tím, že do komerčního provozu uvede svůj vynález v průběhu svého fiskálního roku 2014. Ten začíná už dubnem 2013.