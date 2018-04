Fujitsu Pocket LOOX v70 se oficiálně představuje

Fámy a zpočátku značně rozporuplné informace o nové modelové řadě kapesních počítačů Pocket LOOX jsou už konečně pasé. Japonská společnost Fujitsu totiž oficiálně představila high-end nástupce řady Pocket LOOX 6xx (původní tisková zpráva je zde). Představení modelové řady Pocket LOOX v70 zatím platí pouze pro Japonsko, s evropskou řadou Pocket LOOX 700 společnosti Fujitsu Siemens Computers se pravděpodobně oficiálně setkáme až v průběhu srpna. Při popisu modelu Pocket LOOX v70 se tedy budu držet zveřejněných údajů, které by se však od evropské řady LOOX 700 neměly nijak zásadně lišit.



Pocket LOOX v70 (viz oficiální fotografie ve vysokém rozlišení) pracuje s operačním systémem Windows Mobile 2003 Second Edition, který bude ve formě upgrade dostupný i pro stávající řady Pocket LOOX 4xx a Pocket LOOX 610. Jak se dalo očekávat, má Pocket LOOX v70 transreflexivní displej s úhlopříčkou 3,7 palce a rozlišením 480 x 640 bodů, který se pomalu stává standardem pro všechna Windows Mobile 2003 kompatibilní zařízení typu PDA vyšší cenové kategorie.



Rozměry nového Pocket LOOX v70 jsou 73 x 118 x 16,9 mm při hmotnosti 165 gramů. Na výměnnou baterii s kapacitou něco přes 1 600 mAh by měl kapesní počítač vydržet pracovat až 13 hodin, reálná doba provozu s aktivním podsvícením, bezdrátovými komunikačními zařízeními a procesorem běžícím na své maximální možné rychlosti bude ale zcela jistě výrazně nižší. V prodeji bude i doplňková baterie s vyšší kapacitou, která by měla rozšířit dobu provozu až na 20 hodin.



Pocket LOOX v70 má 128 MB operační paměti pro programy a data. Operační systém je uložen v 64 MB Flash ROM, ze které má uživatel k dispozici necelých 20 MB ve formě "trvanlivého" flashdisku (platí pro japonskou verzi Windows Mobile 2003 SE). PDA má dále vestavěnou WiFi kartu standardu IEEE 802.11b, slot pro karty Compact Flash (typ I a II) a SDIO kompatibilní slot pro karty typu Secure Digital. Samozřejmostí je integrovaný infraport a komunikace přes rozhraní USB. Podle dostupných firemních materiálů by mělo být možné zařízení přes port USB rovněž nouzově dobíjet bez nutnosti mít připojený AC adaptér. Původně měl mít Pocket LOOX v70 rovněž vestavěné rozhraní Bluetooth v1.2, v dostupných finálních specifikacích ale Bluetooth u modelu LOOX v70 chybí - je však možné, že na japonském a asijském trhu bude později k dispozici i další model řady LOOX v70.



Vestavěný digitální fotoaparát s rozlišením cca 1,3 Mpix umí pořizovat fotografie s rozlišením 128 x 160, 320 x 240, 640 x 480 a 1280 x 960 bodů, podporován by měl být i záznam videosekvencí. Fotoaparát umí ostřit od 60 cm až po někonečno a výsledné snímky ukládá ve formátu JPEG. O focení se stará nová aplikace "LX camera", která umožňuje nejen vyvážení bílé barvy, ale i další běžné efekty a fotografické postupy. Pocket LOOX v70 se začne v Japonsku prodávat zhruba v polovině července za zhruba 80 000 Yenů, což je cca 740 USD.



A na závěr ještě několik částečně nových, ale doposud neoficiálních informací. Evropská modelová řada Pocket LOOX 700 by měla stejně jako řada LOOX 4xx zřejmě obsahovat dva modely. Vestavěný digitální fotoaparát a VGA displej bude mít pouze model Pocket LOOX 720, který bude vybaven jak vestavěnou WiFi kartou, tak i rozhraním Bluetooth. Levnější model Pocket LOOX 710 by měl mít o něco pomalejší procesor Intel PXA27x s taktem 416 MHz a jen 64 MB RAM, přítomnost WiFi karty zatím nemohu u modelu LOOX 710 potvrdit. Kapacita Flash ROM bude u obou modelů stejná a u anglické verze Windows Mobile 2003 SE by měl mít uživatel k dispozici flashdisk s kapacitou cca 28 MB. Až společnost Fujitsu Siemens Computers oficiálně zveřejní podrobnější informace o řadě Pocket LOOX 700, nezapomeneme vás s nimi seznámit.