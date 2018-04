Fujitsu míří s mobily do Evropy a bude kamarádit s Sagemem

Japonský koncern Fujitsu se rozhodlo zamířit do Evropy s mobilními telefony. Fujitsu je pátý největší japonský výrobce mobilů, ale jinde ve světě tuto komoditu nenabízí. Naopak s jiným zbožím této značky se můžeme setkat i v Evropě, většinou pod společnou značkou Fujitsu-Siemens. S Siemensem ale Fujitsu na svých evropských mobilech spolupracovat nebude. Ke spolupráci Fujitsu přizval francouzský Sagem. Je to vcelku logické rozhodnutí. Fujitsu se totiž chce zaměřit na evropském trhu především na telefony pro sítě 3G a ty zatím Sagem nenabízí a ani o nich nemluví. Spolupráce těchto dvou značek by ale mohla přinést i běžné GSM telefony, Fujitsu alespoň tuto možnost nevyloučilo.