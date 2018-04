Bez mrknutí se do smartphonu nedostanete. První takový jde do prodeje

Vyzkoušeno, funguje to Prototyp uvedeného očního senzoru u Fujitsu jsme vyzkoušeli letos na veletrhu MWC v Barceloně. Fungovalo to překvapivě dobře, u prototypu to ale nebylo nejrychlejší. Především proti otisku prstu, v porovnání se zadáním delšího pinu to vycházelo na stejno.