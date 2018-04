Fuel Consumption - mějte výdaje za palivo pod kontrolou (recenze programu)

Měli byste rádi kontrolu nad benzínem či naftou pro váš vůz? Pak můžete vyzkoušet Fuel Consumption - program pro správu pohonných hmot. Je od firmy MASPware, a může být vaším velkým pomocníkem, pokud jej budete používat pravidelně.

Vzhled programu

Hlavní nabídka programu je rozdělena na dvě části. V první části (Vehicle administration) si nastavíte auto a budete zde sledovat statistiky (ke kterým se dostaneme později).

Příkazem Add vehicle přidáte do databáze vaše vozidlo (v databázi jich může být neomezeně mnoho). To by mohli využít zejména ti, kdo mají například nějakou autodopravu, nebo se starají o vozový park ve firmě. Zadáte zde název vašeho auta, poznávací značku a aktuální stav tachometru. Můžete přidat i nějakou poznámku. Pokud budete chtít změnit jakékoli údaje vašeho vozidla, jako například poznávací značku, provedete to příkazem Edit vehicle.

Až budete mít uloženo vaše auto či auta v databázi, tak si v horní části vyberete to, které z nich je aktuální a jež pojedete natankovat. Potom dáte příkaz Refuel. Zde si můžete vybrat, zda budete tankovat nyní, nebo můžete zvolit libovolný datum tankování. Poté naťukáte na číselník stav tachometru těsně před tankováním a zmáčknete enter. Následně stačí zapsat, kolik litrů paliva jste natankovali. Nakonec vložíte cenu za 1 litr paliva.

Položkou Vehicle overview nahlédnete do statistiky vozidla, která vám ukáže:

Kolik jste celkově ujeli kilometrů

Kolikrát jste již tankovali

Kolik litrů paliva jste celkově natankovali

Kolik jste celkově projeli peněz

Celkovou průměrnou spotřebu na 100km

Průměrnou cenu paliva/litr

Nechybí zde ani graf, který vám ukáže, kdy jste jezdili nejlevněji a naopak kdy velmi neúsporně.

V druhé části Program options si nastavíte v položce settings jazyk. Máte na výběr z němčiny a angličtiny. Dále si nastavíte měnu, palivovou jednotku (liter nebo galon), a jednotku délky (km, míle).

Pokud budete údaje vyplňovat pravidelně, program se vám odmění přesným měřením a statistikami jako je průměrná spotřeba, graf znázorňující částku vydanou za určitý počet kilometrů a mnoho dalšího.

Program stojí $9.99 a hodí se zejména těm, kterým se zdá, že projedou mnoho peněz. Kdo ví, třeba zjistíte, že se z vaší nádrže přiživuje soused... Plnou verzi programu si můžete koupit ZDE. Také můžete vyzkoušet demoverzi, kterou stáhnete TADY.