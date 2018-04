Frontman Tata Bojs představuje své oblíbené technické hračky

Osm průhledných vysokých LED panelů, po stranách stínohra čtyř tanečníků. „Živý organismus nebo barevný obrazový ekvalizér,“ tak celou instalaci přibližuje frontman kapely Milan Cais. Byli jsme tam a byl to nářez. Milan ale není žádný zapřísáhlý technoid, který lační po novinkách. Technika mu prostě musí sloužit a nejvíc oceňuje, když vydrží sloužit dlouho.

Mobil – Sony Ericsson P900

Znám lidi, kteří střídají mobilní telefony jako ponožky. Já jsem doposud měl za svůj život pouze dva mobily! První byl Alcatel… už si nepamatuju typ. Přezdíval jsem mu žehlička. Vydržel dlouho a možná bych ho ani neodložil, kdybych nedostal jako dárek ve své době novinku Sony Ericsson P-900. Myslím, že dodnes využívám tak padesát procent jeho funkcí, nicméně dovolat se s ním dá :). Dokonce jsem si jednou na letišti při čekání zahrál šachy. Ta malá mrcha mě ovšem okamžitě zlikvidovala :). Až teprve později jsem zjistil, že jsem tam měl přednastavený profimód. Esemesky umím psát jenom tou tužtičkou, takže až ji jednou ztratím… sem nahranej. Jinak jsem s tímto přístrojem moc spokojený.









Kamera – Sony DCR-TRV18

Tahle miniDV kamera je taková moje letitá kamarádka. Cestuje se mnou všude, kam se pohnu, protože mám vždycky pocit, že zažiju něco, co se musí zaznamenat. Od té doby, co je na světě má dcera Evelína, se to dokonce i stává. Ona je takový můj „objekt of desire“ :)

Na kameru si zaznamenávám nejen cesty do zahraničí, ale i všechny své výstavy a práce.

Vzpomínám si, že jednou se mi do ní někde na krétských ostrovech dostala voda. Chvíli to vypadalo, že je s ní amen, ale pak se znova rozběhla. Ať si kdo chce co chce říká, Soňáci jsou držáci :). Ovládání se mi jeví jako velmi jednoduché a funkční, což je pro lidi mého typu ideální…









Zesilovač – Technics SU-V300

I když jsem vnímán jako člověk, který pracuje s novými technologiemi, doma mám spíš věci „starý a starší“ :). Jedna z nich je určitě „oldschoolový“ zesilovač Technics. Oblíbil jsem si to obrovské volume kroutítko na středu přední masky. Ovládání zesilovače je jednoduché a jasné. Přenos zvukových informací je taky poměrně přesný. Co víc si člověk může přát od takového domácího zesíleného kamaráda. Za hranici hlasitosti stupně pět se dostává ve vypjatých okamžicích stejně jen Evelína. Zřejmě se jí taky líbí to kolečko uprostřed. To jsou okamžiky, kdy pak všichni díky domácí technice tančíme a jásáme…:)









DVD – Philips DVP 520

Zhruba před třemi lety jsem slavil třicáté narozeniny a dostal jsem od kamarádů, kteří se složili, tenhle krásný dárek. Přišlo to docela včas, protože můj starý CD přehrávač Technics ze stejné řady jako již zmiňovaný zesilovač přestal zčistajasna sloužit. Tak jsem samozřejmě začal používat DVD i jako CD přehrávač, což činím dodnes. Je to myslím jeden z těch levnějších přístrojů, ale mně zcela postačuje. Jeho design vypadá velmi nenápadně, a to mi je také sympatické. Vzhledem k tomu, že si jeho ovládání lehce osvojila i Evelína a bez problémů si pouští sama Krtečka nebo Ferdu Mravence, svědčí to o jisté vstřícnosti výrobce vůči uživatelům. To se cení :).