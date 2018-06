Výrazné slevy xiaomi přilákaly do Olomouce stovky lidí

Podle zjištění Michala Poláčka z olomoucké redakce MF DNES chystali zaměstnanci prodejnu v Galerii Šantovka zhruba do půl třetí ráno. „Když jsme potom ve tři hodiny odjížděli, bylo před vchodem do nákupní galerie už zhruba čtyřicet lidí. Přenocovali na té lávce, co sem vede,“ vylíčil jeden z organizátorů otevření.

Ve frontě, která se během pátečního rána a dopoledne táhla téměř přes celé patro nákupní galerie, čekaly na otevření obchodu podle olomoucké redakce řádově stovky lidí. Mnozí se vybavili rybářskými stoličkami a zásobou jídla, další lidé si dlouhou chvíli krátili četbou či poslechem hudby.



Jako první stál ve frontě Petr Bábek ze Zlína. „Dojeli jsme ze Zlína s dvěma kamarády. Plus minus od půlnoci jsme tady čekali na mostě. Pořídil jsem telefon 4X,“ řekl spokojeně. Jeden z jeho přátel si pak koupil elektrickou koloběžku.

Kromě extrémně zlevněných a početně omezených produktů pro nejrychlejší, totiž Xiaomi stejně jako při otevření pražské prodejny, dalo i v Olomouci plošnou třicetiprocentní slevou na veškeré ostatní zboží v obchodě. V případě zmíněné koloběžky tak úspora činila řádově tisíce korun.

Olomoucký obchod je v pořadí druhým českým Mi Storem, ten první Xiaomi otevřelo koncem dubna na pražském Černém Mostě. I v případě otevření pražské prodejny čekali první zájemci na místě už brzy ráno, pražská fronta byla oproti té v Olomouci ovšem výrazně delší (více viz Stovky lidí kvůli slevě oblehly čínský obchod s mobily v Praze). Již v polovině července otevře ambiciózní čínská značka v Česku další obchod, tentokrát v Teplicích.

Takto čekaly stovky lidí na Černém Mostě kvůli levným čínským telefonům: