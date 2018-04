Freewrite a Go'n Tell - dva freeware tipy

FreeWrite je poměrně komfortní freewarový textový editor. Tato aplikace - na rozdíl od většiny ostatních editorů - nepracuje se soubory typu Palm DOC nebo iSilo. Text napsaný v tomto programu si ničím jiným nepřečtete, také do Freewrite nelze z desktopu textové soubory dohrávat. Na druhou stranu je zde výborná (jako u většiny produktů HI-CE) desktopová část, která při synchronizaci s Palmem všechny textové soubory obsažené ve FreeWrite sama automaticky překonvertuje do HTML stránek, které navíc obsahují jméno autora, datum vytvoření a odkazy na další FreeWrite dokumenty. Kromě stránek s textem se také vytvoří HTML stránka představující index Freewrite dokumentů.





Samotný program pro PalmOS nabízí kromě standardních funkcí klasického textového editoru (škoda jen, že chybí volba změny fontu a různá zarovnání textu) navíc tisk přes infračervený port pomocí komerčního programu Printboy (Printboy Deluxe 3.0). Freewrite také disponuje technologií WriteAnywhere, což znamená, že kamkoliv na řádek kliknete, můžete psát (například Memopad tuto funkci nemá). V menu Project je obsažena položka Import, ta slouží, jak její název napovídá, k převedení textu z Memopadu a staré verze FreeWrite nazvané WriteHere (dnes je WriteHere komerční program úplně jiného charakteru) do dokumentu FreeWrite. Součástí aplikace je také možnost nechat si text prostřednictvím vestavěné databáze zkontrolovat. Tato databáze obsahuje 109 000 anglických slov (má velikost 913 kB, ale nemusí být nainstalován), uživatelé mohou databázi doplňovat o nová slova. Pokud nepíšete texty v angličtině, moc tuto funkci neužijete. Jako u všech projektů HI-CE je i k FreeWrite přiložen zcela vyčerpávající návod k použití ve formátu PDF.

Pro ty, kdo nechtějí utrácet za drahé textové editory pro PalmOS a nemají příliš vysoké nároky, je tento program (navíc třeba propojený s nějakou externí klávesnicí) jako ušitý. Stáhnout si ho můžete buď v sekci download na stránkách HI-CE o palmech nebo na Palmgear.com.

FreeWrite textový editor zdarma Autor: HI-CE Verze: 2.0 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PalmOS verze minimálně 3.0 Nároky na hardware: 956 KB-Freewrite.prc 43 kB FreewritespellDB.pdb 913KB Cena: freeware Hodnocení Palmare.cz + import textu z Memopadu, tisk přes infraport, kontrola textu, je zdarma, technologie WriteAnywhere - chybí volba změny fontu a různé zarovnání textu Užitné vlastnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (c) Palmare.cz 2002

Go'n Tell 1.2

Zhruba před půl rokem jsem si koupil digitální fotoaparát pro PalmIII Kodak PalmPix. Kvalitou snímků jsem byl překvapen, čekal jsem ji daleko nižší, ale přiložený software mne poměrně zklamal (kvalita při prohlížení snímků atd.). Ze stránek Kodaku si sice novější verzi ovládacího softwaru můžu stáhnout, ale nové funkce a vylepšení fungují jen na nových kamerách pro řadu M5xx. Proto jsem hledal na internetu něco jiného. Když jsem objevil Go'n Tell od HI-CE, velice mne překvapilo, že je tak propracovaný program freeware. Tato aplikace původní ovládací software nahrazuje jen zčásti, protože originální software od Kodaku potřebuje k transportu fotografií z Palmu do desktopu a k jejich konverzi - tedy pokud nemáte Palm se slotem pro kartu a program Pixtransfer.





Jinak je ale naprosto soběstačný. Fotografování s Go'n Tell je daleko lepší než s originálním softwarem, protože je zde lepší rozlišení "hledáčku" a kvalita náhledu na fotografie. V Go'n Tell můžete k fotografiím psát dlouhé popisky a pořadí fotek libovolně měnit. Poměrně propracované je v této aplikaci posílání dat přes infraport do jiného Palmu - buď můžete poslat všechny fotky a text k nim (celý projekt-scrapbook), nebo jen jednu libovolnou fotografii i s doprovodným textem, nebo samostatně text a samostatně fotku.





Důležitá je zde podobně jako u FreeWrite desktopová část, která při synchronizaci vytvoří HTML soubor pro každý scrapbook, v němž jsou zobrazeny fotografie i s popisky, autor... Tento program potěší i několika maličkostmi, které v originálním softwaru nejsou a opět skvělým PDF manuálem. Stáhnout se dá na stejných místech jako FreeWrite.