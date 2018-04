Freespeak – bondovská bondovka

Společnost Jabra, původně americká firma, vznikla v roce 1993 a nyní je divizí jednoho z největších výrobců náhlavních souprav, dánské společnosti GN Netcom. Na CeBITu 2002 Jabra vystavovala svá Bluetooth sluchátka, recenzi jednoho z nich – Jabry BT 100 – jsme vám již přinesli.

Již na loňském CeBITu se objevilo sluchátko netradiční konstrukce – popisovali jsme ho jako "krouceného hada". Jedná se o typ Jabra BT 200 Freespeak, který se právě dostává na náš trh. Je vidět, že design sluchátek Jabra pokročil oproti předchozímu modelu BT 100 o míle dopředu. (O modelu Jabra BT 100 se hovořilo jako o modelu nápadně podobném sluchátku Motoroly.) Novou "bondovskou bondovku" jsme otestovali a přinášíme vám svoje dojmy a zkušenosti.

Vzhled: vetřelec v uchu?

Základní výhodou této bondovky je, že tělo přístroje téměř schováte za ušní boltec. Lidé s velkýma ušima jsou zde ve výhodě, headset za své plachtičky ukryjí celý. Bondovku na uchu přidržuje klips, který je tvořen pružným gumovým přívodem k reprodutoru. Na reproduktoru je nasazen gelový nástavec – pod slovem gelový rozumějte pružnou plastickou hmotu, jejíž povrch je hladký a jemný. Tento gelový nástavec zasunujete na začátek vnějšího zvukovodu, (gelová ukončení headsetů jsou patentem Jabry). Tmavá polovina přístroje, která zvenku dosedá na ušní boltec, je gumová a hladká. Na vnější straně sluchátka najdete multifunkční tlačítko, kterým se ovládají funkce sluchátka, a kolébkové tlačítko pro ovládání hlasitosti; nechybí modrá LED dioda indikující stav přístroje. Sluchátko je ukončeno mikrofonem, který nenápadně "vykukuje" pod ušním lalůčkem.

Sluchátko má nabíjecí kolébku – kabel se tedy nezapojuje přímo do přístroje. Kolébku můžete mít upevněnu na stole, sluchátko do ní jedním pohybem snadno zasunete. Kolébku upevníte pomocí dodávaného kolíčku také k opasku – vypadá to sice efektně, po vzoru westernových kovbojů jste kdykoliv připraveni k bezdrátovému telefonickému souboji –, ale praktické to není ani pro nabíjení (kabel se motá u pasu), ani pro běžné nošení (ideální příležitost pro zloděje).

Chci být nenápadný

Kolegové v kanceláři jsou jistě zvyklí na vaše mobilní "výstřelky", ale přiznejme si, že na veřejnosti si člověk s Bluetooth sluchátkem připadá ještě poněkud zvláštně. Speciálně se sluchátkem zvícím velikosti talíře, který zakrývá celé ucho (tak vypadal předchozí model BT 100). Freespeak je nenápadný – pokud máte delší vlasy, není vidět vůbec. Můžete ho zakrýt čepicí, jste-li prostovlasí, vypadá spíš jako naslouchátko. Bond by asi byl spokojen. Nesměl by ovšem mít malé uši… Jeden z figurantů totiž nebyl s ergonomií sluchátka spokojen. Měl malý ušní boltec, přesněji jeho horní část, a sluchátko mu proto neustále padalo.

Funkce a ovládání

Rychlé nasazení kteréhokoliv sluchátka chce cvik, stejně je tomu u Freespeaku. Základní trik spočívá v tom, že sluchátko posadíte jakoby na ucho a do správné polohy ho umístíte zasunutím dozadu. Nakonec zatlačíte gelový nástavec do ucha (není třeba to přehánět, stačí zatlačit jemně…). Nasazení sluchátka po chvilce zvládnete jednou rukou. Přístroj je lehký (23 g) a díky gumovému povrchu za uchem netlačí. Po určité době na headset za uchem dokonce zapomenete. S nasazování a nošením sluchátka budou mít zpočátku problémy lidé s brýlemi (ale ani ty nejsou překážkou, sám brýle nosím).

Multifunkční tlačítko (ovládá zapínání, vypínání, párování headsetu, dále příjem a ukončení hovoru) je velké, symbol telefonního sluchátka je vystouplý – tlačítko nahmátnete i za uchem. Snadno se ovládá také kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti.

Aktivování funkcí (připraven pro zpárování) či oznámení stavu (např. sluchátko zapnuto) indikuje přístroj pouze prostřednictvím diody, sluchátko nemá servisní tóny – na jednu stranu to ztěžuje uživatelskou orientaci (nevíte, v jakém stavu se sluchátko nachází), na druhou stranu vás přístroj neobtěžuje pípáním do ucha. (Výjimku tvoří vybití baterie, to sluchátko ohlašuje, ohlašuje samozřejmě i příchozí hovor.)

Headset podporuje hlasové vytáčení, funkci nezbytnou pro tento typ příslušenství. Po jednom krátkém stisknutí multifunkčního tlačítka vás přístroj vyzve k vyslovení jména. Odlišně se tato funkce používá jen u Nokií (po dlouhém stisknutí zazní dva krátké tóny, po nich vyslovíte jméno účastníka).

Hovor lze vrátit ze sluchátka do telefonu prostým vypnutím sluchátka. Headsetu ovšem chybí dvě poměrně důležité funkce: vytočení posledního volaného a posledního přijatého čísla (umí to například konkurenční Bluetake BT 400).

Zvuk

Díky gelovému nástavci zasunutému přímo do zvukovodu nebudete mít s hlasitostí headsetu problémy, volajícího uslyšíte i v hlučném prostředím. Mikrofon je poměrně dost vzdálen od úst, přesto je hlas zřetelný a jasný. Dosah – standardních 10 metrů.

Baterie

Sluchátko má lithium-polymerovou baterii (nemusí se nabíjet až po úplném vybití), nabíjí se zhruba dvě hodiny. Maximální doba hovoru činí tři hodiny (toto číslo potvrdit nemůžeme), doba pohotovosti je 96 hodin – tuto zkušenost potvrdit můžeme. Při používání vydrželo necelé tři dny. Sluchátko se po ukončení hovoru totiž odpojí a setrvává podobně jako telefon v stand-by režimu. U Nokií je třeba pro tuto funkci mít vypnutou autentizaci pro Bluetooth zařízení.

Kompatibilita

U všech tří testovaných přístrojů jsme došli k velmi uspokojivým výsledkům. Siemens S55, Ericsson T68i, Nokia 6310i – zpárování na první pokus. Přijmutí i ukončení hovoru funkční, hlasové vytáčení funkční.

Verdikt

Sluchátko Jabra BT 200 Freespeak se příjemně nosí (jemný povrch), je dobře ovladatelné (velká tlačítka), má čistý zvuk. Pohotovostní doba i dosah sluchátka jsou dostatečné. Přístroj vykázal dobrou kompatibilitu s přístroji tří značek. Hlasové vytáčení fungovalo bezchybně, škoda, že headset nepodporuje vytáčení naposled volaných a přijatých čísel. Přístroj můžeme doporučit. Freespeak stojí 4 184 Kč včetně DPH, což je oproti konkurenčním přístrojům s obdobnou funkčností přece jenom o trochu víc.

Za zapůjčení děkujeme firmě GN Netcom.