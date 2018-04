FreeJong – odstraňte kostky

Stará populární desková hra z kameny, které mají na své horní straně různé piktogramy je známá po celém světě svým názvem MahJong.

Účelem hry je odstranit z hrací plochy veškeré kameny. A to takovým způsobem, že kameny se berou vždy po dvojicích se stejným piktogramem. Odstraňování kamenů je povoleno pouze takovým, které jsou na okraji, nebo jsou osamocené. Je zakázáno a vlastně v el. hře to ani nejde odstraňovat, kameny, které jsou pod jinými, nebo je z části zakrývají.

Vlastní nastavení hry spočívá pouze ve zvolení obtížnosti, tj. stylu kterým budou kameny na herní desce rozloženy. V následujících zmenšeninách je vidět, jaké všechny styly je možné navolit. Dále si uživatel může zvolit jakou z her chce hrát, nebo zda mu jí Palm přidělí náhodně (Random).























Hrací plochu je možné si také stylizovat různými tapetami na pozadí. Vliv na hru to nemá. Spíše to bude ulehčením pro vaše oči. Jelikož hra FreeJong disponuje hires grafikou a kameny s piktogramy jsou značně malé. A co se týče grafiky, tak ta si zasluhuje pochvalu s hvězdičkou.

Hra se bude určitě hodit všem při trávení dlouhých chvil. Jistě si jí také oblíbíte a pokud o ní uvažujete už teď musíte počítat s volnými 240 kB v paměti RAM. Ale abych pravdu řekl stojí to za to!

Aplikaci je možné si stáhnout zde.