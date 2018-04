FreeGrid - zorganizujte si data do tabulek

Freewarový spreadsheet je na všech platformách poměrně velká vzácnost. Majitelé handheldů s PalmOS měli kdysi v začátcích na výběr mezi programem Abacus 0.9b, který dnes možná někteří z nich schraňují ve svých softwarových archivech jako oko v hlavě, podobně jako TinySheet ve verzi 2.0, který do doby, než jej koupil Iambic od firmy StarFort, byl známý jako shareware produkt za 10 USD, který však neexpiroval :-) Abacus však posléze koupila firma Addition a udělala z něj komerční produkt Addition4Palm.

Kdo potřebuje FreeGrid?

Řekněme si to hned zkraje a na rovinu: FreeGrid neohromí uživatele, který hledá alternativu ke svému tabulkáči typu SheetToGo, TinySheet, QuickSheet, či MiniCalc. To je zcela jiná kategorie programů, opravdické spreadsheety. FreeGrid se od nich liší především jedním zásadním omezením - nemá vzorce! To znamená, že si musíte odpustit nejen složité propočty, odkazy a výpočty, ale i ty nejobyčejnější součty sloupců, či řádků.

Při vědomí tohoto handicapu se nyní zkuste podívat na FreeGrid ne jako na klasický spreadsheet, nýbrž jako na program, který vám umožní jednoduše a zdarma organizovat údaje do tabulek a dát těmto tabulkám přehledný vzhled. A právě v tom (a jenom v tom) je FreeGrid opravdu dobrý a na na svoji velikost až neskutečný! Umožní vám totiž:

určovat na úrovni políčka barvy textu a pozadí a volbu jednoho z čtyř základních fontů (standardní, tučný, velký, velký tučný)

a volbu (standardní, tučný, velký, velký tučný) na úrovní řádku/sloupce má lokální menu pro vložení sloupce/řádku, nastavení šířky a výšky a odstranění

pro vložení sloupce/řádku, nastavení šířky a výšky a odstranění zoomovat - program má k dispozici třístupňovou lupu a ta ctí nastavenou lokalizaci (což neumí některé komerční produkty)

- program má k dispozici třístupňovou lupu a ta ctí nastavenou lokalizaci (což neumí některé komerční produkty) program umí pracovat se základním i HiRes rozlišením a podporuje i černobílé palmy

rozlišením a podporuje i černobílé palmy vyměňovat data s PC přes MemoPad a CSV formát

s PC přes MemoPad a CSV formát používat běžné editační povely Copy/Paste mezi políčky

Jak se s FreeGrid pracuje?

Přímočaře a jednoduše. V hlavní menu si můžete pojmenovat list a pak již můžete tabulku editovat, či do něj naimportovat data. Editace probíhá na zvláštním řádku (od verze 0.6) jako u běžných spreadsheetů. Při ukončení práce s programem se list uloží.

Navigace v listu je možná přes hardwarová tlačítka a vynikající je i možnost vyvolání lupy, která ctí lokalizaci (zkoušeno s lokalizací RedGrep). K přehledné práci přispívá i fakt, že díky Davidu Kejzlarovi je aplikace lokalizována do českého jazyka.

Závěr

Takže ještě jednou - FreeGrid není klasický spreadsheet s obvyklým komfortem, nýbrž krátká (35kB) aplikace, která vám umožní tabulkově organizovat vaše data a je přitom zdarma.

Program se navíc stále vyvíjí a domníváme se, že autor "neodolá" a nějaké základní matematické operace s buňkami do ní časem doplní. Pak by totiž mohl oslovit daleko širší spektrum uživatelů.

FreeGrid stáhnete zde.