Free způsobil ve Francii výbuch. Vydrží mu nízké ceny?

Zatím se ve Francii odehrává masový exodus a konkurence pláče. Nepomůže si ani tím, že zlevní tarify přesně na úroveň těch nových u Free Mobile (udělal to například operátor Bouygues), protože lidé jsou na původní operátory zdravě naštvaní. Jak to, že roky a roky, podobně jako v ČR, nikdo pořádně nezlevňoval a přicházely jen nabídky na nepatrné a časově omezené slevy, a teď najednou, v horizontu několika dnů, je zlevnění možné?

Free Mobile si ovšem připravil ještě jednu nabídku, které se zatím žádný konkurent vyrovnat nedokázal. Společnost už od roku 2007 poskytuje francouzským zákazníkům ADSL služby – a zákazníci, kteří je mají, dostanou od Free Mobile levnější paušál zcela zdarma. U konkurence je běžnější model, který známe u nás: při kombinaci služeb můžeme získat slevu, ale neobdržíme jednu službu trvale zcela bezplatně.

Free Mobile garantuje nabízené ceny pro první 3 000 000 zákazníků, pak si vymiňuje případnou možnost zdražit. Otázka je, jestli to skutečně učiní a kromě 3 000 000 spokojených zákazníků se situace ve Francii nevrátí více méně do starých kolejí, a to i kdyby zdražení nebylo příliš výrazné, a nebo jestli ceny udrží i pro další zákazníky. Nezapomeňme, že ve Francii na rozdíl od nás existují virtuální operátoři a že tedy ceny byly nastaveny níže, než jsme zvyklí my, a konkurence fungovala lépe. Nová nabídka Free Mobile je sice velmi levná i na Francii, ale není takovým zjevením jak působí v ČR. Stačí tedy, aby operátor zdražil o čtvrtinu a už se stává mnohem méně zajímavým.

Trnitá cesta

Každopádně má nový operátor v cestě ještě mnoho překážek. Bude muset investovat do sítě, má zákonnou povinnost do tří let pokrýt tři čtvrtiny populace vlastním signálem. Zatím operátor využívá národního roamingu, tzn. pronajmutí části sítě Orange v místech, kde nemá vlastní pokrytí. Řešení to není ideální. Pokud přejde k Free Mobile náhle velký počet zákazníků, a zdá se, že ano – operátor již navzdory všem odhadům bude zřejmě brzy atakovat hranici milionu klientů – zvýší se skokově vytížení jeho vlastní sítě i sítě Orange. To může způsobit technické problémy a zhoršení rychlosti, což by mohlo některé zákazníky odradit.

Dalším problémem, na který nás upozornil čtenář Andrej Zamfirescu, je zatím nedostatečné zázemí nového operátora. Má řádově méně zaměstnanců než konkurence a jen několik poboček po celé Francii. V zákaznickém servisu plně spoléhá na internet. Již první dny od uvedení se sázka na internet příliš nevyplatila, pod náporem nových klientů web nezvládal, padal a byl opakovaně dlouhé hodiny takřka nedostupný. Odpověď na to, jestli operátor zvládne obrovský nápor nových klientů k jejich spokojenosti, přinesou další měsíce.

V ČR by to měl nový operátor ještě těžší

Čechy spíše zajímá, zdali by se v současné době mohl na českém trhu zjevit podobný fenomén. Vzývaný čtvrtý operátor, který by mohl zahýbat se zatuchlou cenovou politikou současné "velké trojky". Aukce volných kmitočtů, která se má uskutečnit ještě tento rok, rozhodne. Zcela zásadní pro to, zdali nějaký nový plnohodnotný subjekt bude moci na trh vstoupit, budou podmínky, které úřad zveřejní do konce března. Prakticky jediná šance pro nový subjekt je, že by tyto podmínky obsahovaly pro nové hráče na trhu nějaký druh zvýhodnění. Pokud se bude, jak to zatím vypadá, hrát pouze shodnými vstupními nároky a pak už jen cenou, jen těžko se najde někdo, kdo by mohl "trojce" konkurovat.

Pokud by se tedy nejednalo o velkého investora ze zahraničí. Ale i v případě, že by nějaký nový subjekt frekvence získal, nemá zdaleka vyhráno. Samozřejmě by čelil stejnému problému, jako Free Mobile ve Francii, a to nedostatečnému vlastnímu pokrytí. Francouzský operátor to na přechodnou dobu vyřešil právě výše zmíněným národním roamingem, aby mohl stavět postupně a nemusel zdražovat jen kvůli náhlým extrémně vysokým investicím do infrastruktury. Na roamingu se s operátorem Orange Free po měsících vyjednávání dohodl.

Co by se ale dělo u nás, kde se U:Fon pokoušel to samé vyjednat roky a nepodařilo se mu to? Pokud by nebyl tento druh sdílení infrastruktury regulátorem pro nové subjekty garantován, mohlo by se stát, že by nový operátor skončil dřív, než začal.

Dalším černým scénářem je, že by sice na přechodnou dobu nový subjekt zlevnil, ale opakoval by se případ Vodafonu, který se pozvolna vřadil svými cenami mezi ostatní dva operátory. Tak jako tak Česko čeká ještě dlouhá cesta k plně konkurenčnímu trhu s rozumnými cenami, stejně jako francouzského operátora Free Mobile k dlouhodobě spokojeným zákazníkům.