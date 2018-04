Nikdo nám nevěřil, že toto jsou chytré švýcarské hodinky. Jenže jsou

Za 30 000 korun můžete mít lepší verzi hodinek Apple Watch nebo třeba hodinky Frederique Constant Horological Smartwatch. U těch prvních je hned jasné, že to jsou chytré hodinky. U těch druhých naopak, vypadají tradičně, tedy spíš hodně tradičně. Na první pohled nelze poznat, že to mají být chytré hodinky.

Když jsme je ukazovali kolegům novinářům, tak si úplně všichni mysleli, že si z nich střílíme. Jenže to chytré hodinky opravdu jsou. Ale je také pravda, že k možnostem třeba zmiňovaných Apple Watch mají daleko. Což není kritika, jen čisté konstatování. Pro mnoho zákazníků to totiž může být naopak velká přednost.

Frederique Constant je švýcarská značka založená v roce 1988, tedy s nikterak dlouhou tradicí, ale v segmentu prémiových hodinek dobře etablovaná s rostoucími prodeji. Ve svém segmentu nabízí relativně dostupné hodinky, ale i drahé komplikované modely. Horological Smartwatch jsou v rámci prémiového segmentu relativně levné hodinky, přestože se leckomu může zdát cena okolo 30 000 korun vysoká.

Frederique Constant Horological Smartwatch se prodávají v několika variantách, v tom si s Apple Watch nezadají. Velikost je ovšem jen jedna a to ryze pánská s průměrem těla 42 mm. Pouzdro může být z nerezové oceli nebo pozlacené. Krycí sklíčko je safírové. K tomu pak výrobce přidává kovové tahy nebo kožené řemínky. Ty lze samozřejmě měnit.

Horological Smartwatch jsou hodinky s bateriovým pohonem, což může některé zákazníky odradit, v prémiovém segmentu se nosí spíš „automaty“, tedy čistě mechanické strojky, případně ještě náročnější mechanismy. Ale v kontextu chytrosti testovaných hodinek je to rozumné řešení, přestože se podobné funkce jistě budou moci dát i do hodinek s mechanickým strojkem. Třeba do řemínku.

Výdrž? Dva a půl roku

Výhodou Horological Smartwatch je absence nabíjení, výdrž 2,5 roku je zhruba 900x delší než u Apple Watch a jiných chytrých hodinek, které potřebují obvykle na nabíječku každý den. Uvedenou výdrž Horological Smartwatch jsme netestovali, uvádí ji výrobce. I kdyby byla poloviční, je to stále více než luxusní výdrž. Baterie je klasická hodinková a výměnu bychom nechali na servisu. To kvůli udržení voděodolnosti, kterou výrobce slibuje do 5 atmosfér.

Už na první pohled je jasné, že Horological Smartwatch těžko zvládnou to co třeba Apple Watch. Jednoduše proto, že nemají displej. Můžete tedy zapomenout na aplikace nebo notifikace, to prostě neumí. Na první pohled vlastně neumí nic, mají jen ciferník a jedno tlačítko na boku. Tím se řídí vše. Je to jednoduché, ale funguje to.

Předně je potřeba hodinky spárovat se smartphonem. K tomu je potřeba nainstalovat aplikaci, která je zdarma pro Android i iOS. Pak se podrží boční tlačítko na hodinkách a spárují se s mobilem přes aplikaci, nikoliv přímo. Vše funguje přes Bluetooth a funguje to bez problémů.

Hlídají vás

Co hodinky umí? Hlavní funkcí je měření aktivity a měření spánku. V podstatě tak hodinky v sobě mají zabudovaný sport tracker. Ano, nic extra, hodinkám od Applu a jiným se výbavou měřit nemohou. Ovšem design, zpracování a použité materiály jsou o třídu či dvě až tři jinde.

Zpět k funkcím. Tracker měří denní aktivitu (kroky, kalorie, vzdálenost) a pak spánek. Po spárování s mobilem, které není automatické a vyžaduje stisk tlačítka na hodinkách, se vše potřebné zobrazí v aplikaci. A to v podobě přehledných grafů. Ovšem pozor, částečné výsledky umí zobrazit i samotné hodinky. Slouží k tomu malý ciferník ve spodní části hodinek.

Modrá ručička normálně zobrazuje datum, pokud ale stisknete boční tlačítko dvakrát, ukážou buď na datum a pak druhá ručička ukazuje splnění denní aktivity v procentech (do 100). Pokud modrá ručička ukazuje na měsíček, zobrazuje druhá ručička délku spánku podle zadaných parametrů.

A co dalšího hodinky umí? Tak třeba je nikdy nemusíte nastavovat a to ani při změně časového pásma nebo při změně letního a zimního času. Prostě si aktuální čas vezmou z mobilu. Chytré a především při cestování praktické. Je zde i chytrý budík. Opět si ho nastavíte na mobilu, ale probudí vás hodinky a navíc v optimální spánkové fázi. Poslední chytrou funkcí je upozornění na aktivitu, hodinky vám připomenou, že byste se měli začít hýbat, pokud třeba dlouho sedíte u počítače. Výsledky měření se pak z mobilu mohou zálohovat na server výrobce.

Ano, hodinky nedisponují desítkami funkcí, proti chytrým hodinkám od Applu, Samsungu, LG nebo Huawei moc chytré nejsou. Ale to podle nás nevadí. Ne každý potřebuje na zápěstí displej nebo na jedné ruce hodinky a na druhé sport tracker.

Design a zpracování je parádní, výhradu máme v podstatě jedinou a tou je chybějící sekundová ručička. Cena je vysoká, ale odpovídá značce, segmentu a zpracování.

Především ale Frederique Constant Horological Smartwatch považujeme za pionýra nové kategorie. Podobných hodinek bude přibývat a budou chytřejší. Očekáváme i verze s mechanickým strojkem a také velmi široké cenové rozpětí. Funkčně na ty „tradiční“ chytré hodinky asi nikdy mít nebudou, ale ty zase jen těžko získají vzhled klasických hodinek s mechanickými ručičkami. Své zákazníky si najdou obě skupiny a větší výběr je pro zákazníky pozitivum.

Hodinky k testu zapůjčila společnost Time Trade.