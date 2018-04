Francouzský komfort se dvěma displeji – navigační systém Citroën C5

Vestavěné navigace v automobilech se pomalu dostávají do defenzivy – klesající ceny samostatných navigací činí rozhodování pro uživatele poměrně jednoduché. Přece jen, ne každému se chce utratit několik desítek tisíc korun jen za vyšší komfort. Automobilky totiž stále drží ceny integrovaných navigačních systémů vysoko nad 50 tisíci korunami.

Stále častěji jsou tak nuceni nabídnout i kompromisní variantu v podobě integrovaného držáku pro přenosnou navigaci. Pokud ale nejste při nákupu nového vozu hodně tlačeni cenou, investice do integrované navigace není úplně od věci. Ať totiž chceme nebo ne, komfort, který takový systém nabídne, je s přenosnými navigacemi nesrovnatelný. Navíc díky integraci s dalšími systémy vozu mohou být informace navigace o kus přesnější. Přirozeně, displej využívají i další systémy (například audio), což komfort pro řidiče i posádku dále zvyšuje.

Sedm palců komfortu

Centrem celého multimediálního a navigačního systému ve voze je velký barevný 7“ displej, který je umístěný přímo nad středovým tunelem. Jas displeje je dostatečně vysoký, aby byl bez problémů čitelný ve všech situacích. Trochu zvykat si ale asi budete muset na logiku ovládání. Může za to možná až trochu přeplněný multifunkční volant s množstvím ovládacích prvků.

Bude ale stačit pár dnů a logika celého systému vám přejde do krve. Pokud už ale máte zkušenosti s vozy jiných značek, možná se zpočátku neubráníte tomu, že místo navigace nastavíte klimatizaci. Jde ale jen o první momenty s autem, totéž platí o nepohyblivém středu volantu. Je to trochu nezvyklé řešení, ale jeho výhodou je, že i při zatáčení zůstávají ovládací prvky na stejném místě.

Prostřednictvím centrálního displeje se ovládají i další prvky multimediálního systému vozu. Jeho prostřednictvím tak můžete například pohodlně naladit rádio, ale také přehrávat filmy. Jakmile přikoupíte paket NaviDrive, jehož součástí je mimo jiné navigace s velkým displejem, přibudou totiž ve voze i vstupní konektory pro připojení videa. Na displej tak můžete pustit například film z přenosného DVD, ale i z mobilního telefonu doplněného příslušným kabelem.

Z celkem sedmi položek systému jsou hned tři určené pro navigaci – jde o zadání cíle, nastavení TMC a pak samozřejmě o zobrazení mapy. Zbývající položky jsou určeny pro přístup k videosouborům, hudbě, a nechybí ani nastavení. Displej je dostatečně veliký, takže veškeré texty jsou bez problémů čitelné a nastavování je komfortní.

Musíme uznat, že komfortu ovládání by rozhodně hodně prospělo, kdyby byl displej dotykový, jak to můžeme vidět například v nejnovějším navigačním systému skupiny Volkswagen. Přece jen, velikost displeje k doteku přímo svádí. Pokud si ale na systém ovládání zvyknete, k požadované volbě se i tak dostanete poměrně rychle.

Druhý displej jako bonus

Velký středový displej nabízí sice vysoký komfort a poměrně velké množství informací, ale pro řidiče za jízdy není v úplně ideální poloze. Přestat se dívat na cestu a snažit se například rozluštit přesnou odbočku totiž není právě bezpečné. Navíc displeji v citroënu by rozhodně prospělo o něco vyšší natočení na řidiče. I když tím by se zase o něco snížila jeho využitelnost pro zbytek posádky.

Právě kvůli zvýšené bezpečnosti se v poslední době stále častěji setkáváme s využitím displeje v přístrojovém štítu. Citroën šel v tomto směru ještě o krok dále – displej umístěný přímo do středu tachometru je totiž barevný. Tento displej se nachází přímo v zorném poli řidiče, který tak není v případě složitějších situací naprosto ničím rozptylován.

Pokud není spuštěna navigace, zobrazuje displej buď informaci o rychlosti (a zdvojuje tak údaj), nebo informace z palubního počítače. Pokud je ale navigace na cíl aktivní, zobrazují se na displeji základní navigační data. Především je na něm indikována příští změna směru, takže řidič přesně ví, jak bude vypadat následující zatáčka.

Kromě toho najde řidič na displeji informaci o vzdálenosti a době do cíle, název ulice, ve které se aktuálně nachází, nadmořskou výšku a vzdálenost do další změny směru. Během testu se občas stalo, že malý displej oznamoval, že se nacházíme mimo zmapovanou oblast, zatímco velký displej aktuální polohu bez problémů pojmenoval. Obvykle se ale během pár okamžiků displej "chytil".

Třetina by šla využít lépe

Anténa umístěná v zadní části střechy se stará o bezproblémový příjem jak pro rádio a telefon, tak pro navigaci. Automobilu této kategorie by možná slušela anténa ještě o kousek menší, ale zase tak zásadně použitý typ nevadí. Díky externí anténě má navigační systém velmi dobrý signál i v případech, kde se přenosné navigace ztrácejí.

Jak jsme se už zmínili, vzhledem k integraci navigace do celého systému vozu lze využívat i další údaje z palubního počítače – především rychlost – k zpřesnění polohy vozu. Během testování tak bylo určení polohy opravdu velmi přesné a v nejhorším případě se poloha na mapě lišila od skutečnosti o jednotky metrů. I když se v poslední době přesnost přenosných GPS hodně zlepšuje, díky silnému signálu mají pořád ty integrované o kousek náskok.

První řádek hlavního displeje je během navigace vždy vyhrazen informaci o venkovní teplotě, audiozdroji, signálu mobilního telefonu a čase. Zbytek displeje je rozdělen zhruba na třetiny – dvě zabírá velká mapa, třetina blíže k řidiči je pak určena pro navigační pokyny (další změna směru). V případě, že není navigace na cíl aktivní, zobrazuje se v této třetině elektronický kompas.

Je možná škoda, že zobrazované údaje v této třetině displeje nelze nastavovat. Například navigační systém BMW zde umožní zobrazit údaje o trase, případě údaje z palubního počítače. To by ostatně mělo logiku – navigační informace se zobrazují ještě na displeji před řidičem, je tedy možná zbytečné je zdvojovat. Když už jsme u výhrad k tomuto systému, určitě musíme přidat ještě jednu – chybí asistent jízdního pruhu, který by na dálnicích naznačil, do kterého pruhu se zařadit, aby bylo možné bez problémů pokračovat v jízdě. Tahle funkce už je k dispozici v systémech prakticky všech výrobců, tady bohužel chybí.

Cílové místo můžete zadat buď adresou, nebo přímým zadáním GPS souřadnic (ty najdete například na mapách Google Earth nebo jiných). V případě, že máte v integrovaném telefonu nahraný seznam, můžete se nechat navigovat také přímo na adresu připojenou ke kontaktu. Přirozeně nechybí ani možnost vybrat místo z historie. Při zadávání adresy je nutné vždy znovu a znovu zadávat i zemi. To je přece jen trochu nešikovné, ale nutno říci, že v tom není citroën sám.

Nesmíme zapomenout ani na možnost navigování na konkrétní bod zájmu (POI). Databáze POI v Česku patří k aktuálnímu standardu, důležitá místa zde najdete, ale všechna rozhodně ne. Pokud ale překročíte hranice třeba do Německa, je už nabídka daleko širší. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, jestli je možné POI rozšířit jinak než manuálním přidáním. V tomto směru mají zase výrazně navrch přenosné přístroje, které jednoduše připojíte k počítači a nové body stáhnete.

Když jsme se zmínili o logice ovládání, musíme přiznat, že jednou z věcí, která nám opravdu vadila, byla softwarová klávesnice s ABC rozmístěním. Je pravda, že existují i uživatelé, kteří právě toto rozmístění preferují a naopak QWERTY jim přijde nelogické. V tomto směru jsme ale asi všichni v redakci počítači už poněkud deformováni a na QWERTY klávesnici se orientujeme lépe. Bohužel se nám nepodařilo objevit možnost, kde se dá rozmístění "kláves" změnit.

Pokud jde o volby trasy, nabízí vestavěná navigace v citroënu podobné možnosti jako přenosné přístroje. To ostatně platí i o logice výpočtu trasy. Tady patří citroën do mírného nadprůměru, většinou měla jím vypočítaná trasa k ideální docela blízko, ale ani on se občas nevyhnul nelogičnostem, které k navigacím už tak nějak patří.

Ostatně právě proto musíte pokaždé po nastartování před spuštěním navigace potvrdit informaci, že navigace je jen elektronický přístroj, který nemůže být nadřazen ani dopravním značkám, ani vlastnímu uvažování řidiče. Kdyby uživatelé navigací právě tento text četli, možná bychom my naopak nečetli zprávy o tom, jak navigace způsobila nehodu, protože navedla řidiče do jednosměrné ulice v protisměru. Právě pokud jde o jednosměrky, setkáváme se s chybami v navigacích poměrně často a ta v Citroënu C5 není rozhodně výjimkou.

Třicet giga pro mapy i hudbu

Součástí paketu NaviDrive je i 30GB pevný disk. Právě na něm jsou umístěny mapové podklady, takže mizí dřívější problém integrovaných navigací. V minulosti totiž bylo běžné, že navigační software i mapy byly umístěny na CD či DVD, takže pokud chtěl řidič navigovat, přišel o možnost přehrávání hudby, případně musel přidat další příplatek za měnič. To už dnes pochopitelně neplatí a slot pro CD zůstává volný.

Mapové podklady umístěné na disku byly poměrně aktuální. Pokud můžeme soudit, šlo o nejnovější dostupné verze map. U automobilových navigací je s upgradem map obvykle trochu problém, bývá ale zvykem, že výrobci uvolňují updaty jednou za čtvrt roku a majitel navigace má možnost koupit CD či DVD s aktualizovanými mapami za zvýhodněnou cenu. Tato možnost zřejmě bude i v citroënu, ale my jsme ji nezkoušeli.

Možná by do budoucna mohli výrobci zauvažovat o tom, že alespoň v případě integrovaných telefonů využijí GPRS pro aktualizaci dat i propojení s dalšími službami. Je zajímavé, že u přenosných navigací jde už o poměrně běžnou službu, integrované systémy ji ale nabízejí spíše sporadicky. Přitom právě ony mají pro tento případ téměř ideální podmínky. Ale nechme se překvapit, auto s internetem nemusí být tak daleko.

Kromě map lze na disk pochopitelně uložit i uživatelské soubory, tedy především hudbu a video. Vzhledem k tomu, že kompletní mapové podklady Evropy, které jsou pochopitelně v dodávce, zabírají jen jednotky gigabytů, pro uživatelská data zbývá poměrně dost prostoru. A to přesto, že 30GB disk není z dnešního pohledu žádný obr.

Problémy s dopravou

Citroën by měl nabízet i tzv. dynamickou navigaci, což znamená úpravu trasy podle aktuální dopravní situace. Informace by měl přijímat prostřednictvím systému TMC-RDS, který je vysílán na pozadí některých rozhlasových stanic. V tomto případě bohužel musíme používat podmiňovací způsob, systém totiž nedokázal najít žádnou stanici s TMC, což je samozřejmě nesmysl, protože tato data vysílá mimo jiné Český rozhlas. A ten jsme během testu bez problémů naladili.

Je opravdu škoda, že systém TMC nefungoval. Jednak se totiž jeho přesnost v Česku stále zvyšuje a jednak nabízí citroën poměrně nadstandardní komfort v jeho nastavení. Můžete si totiž určit poměrně přesně, jaké dopravní informace se mají zobrazovat. Nejenže si totiž můžete vybrat jen zprávy o dopravní situaci na aktuální trase, můžete ale omezit informace geograficky, případně "vzdáleností" od aktuální polohy.

Právě to je totiž velmi praktické, nezřídka se stává, že navigace dostane informaci o problému na trase několik desítek kilometrů před vámi a má tendenci trasu upravovat. To přitom nemá logiku – než na příslušné místo dojedete, může být všechno zcela jinak. V systému citroënu navíc můžete vyloučit například informace o povětrnostních podmínkách a viditelnosti. K těm jsme se v Česku bohužel zatím nepropracovali, ale třeba u sousedů k dispozici obvykle jsou.

Telefon v autě nebo v kapse

S paketem NaviDrive máte v podstatě dvě možnosti telefonování v autě. První z nich je integrovaný mobilní telefon – ten nabízí asi největší komfort, který si lze v autě pro telefonování představit. Na středovém panelu pod ovládáním klimatizace se nachází numerická klávesnice pro zadání čísla doplněná praktickým SOS tlačítkem pro přivolání pomoci a slotem pro SIM kartu.

Telefon je pak plně integrován do systému vozu, takže například příchozí SMS lze číst pohodlně na velkém displeji. Za jízdy to sice není úplně bezpečné, ale pořád lepší než luštit zprávu na malém displeji mobilu. V tomto směru je asi nejdále Volvo, které už delší dobu dokáže zobrazovat SMS na displeji v přístrojové desce. Pro využívání tohoto systému budete přirozeně potřebovat další SIM, nebo - ještě lépe - si můžete nechat od operátora vydat tzv. duální kartu – tedy identickou kopii své SIM karty, kterou necháte v autě a která bude aktivní jen v případě, že svůj telefon vypnete.

Veškeré ovládání telefonu v autě se pak odehrává prostřednictvím multifunkčního volantu, do adresáře v autě si pak můžete nahrát kontakty a těm přímo volat, případně – jak už jsme se zmínili – k nim připojenou adresu využít jako cíl pro navigaci. Právě pro integrovaný telefon je k dispozici externí anténa na střeše vozu. Zajímavá je možnost přímého přivolání pomoci Citroën Service, kdy se sestaví automaticky hovor, kterým se odešle případná závada i vaše přesná poloha. Tato služba ale bohužel v Česku nefunguje.

Tak trochu únikovou variantou je vestavěné bluetooth handsfree. To má výhodu v tom, že nemusíte mít dvě SIM karty a starat se o vypínání telefonu, jinak ale nabízí o něco nižší komfort. Především nás trochu zklamalo, že citroën nepodporuje režim vzdálené SIM, který by umožnil předat všechny funkce telefonu systému auta. Musíte se tedy spokojit s podobným komfortem, který nabízí jakékoli jiné bluetooth handsfree vyšší kategorie.

Škoda je, že chybí i podpora Bluetooth Stremingu, který by umožnil na audiosystému auta přehrávat hudbu z telefonu. I v tomto případě ale zůstává zachována z větší části možnost ovládání hovorů přímo z multifunkčního volantu, bohužel ale chybí podpora SMS. To je docela škoda, přitom právě režim vzdálené SIM by mohl tuto i další funkce zpřístupnit.

Skoro desetina navíc

Navigační systém v citroënu patří určitě k těm nejlepším, které jsme měli možnost porovnávat. I když mu chybí dotykový displej či luxus promítání informací na přední sklo jako u BMW, rozhodně nás svojí funkčností nezklamal. Body navíc získává druhým barevným displejem, který citelně zvyšuje komfort řidiče. I když se podobné systémy vyskytují i v jiných vozech – například u skupiny Volkswagen se zobrazují šipky v displeji mezi ukazateli rychlosti a otáčkoměrem – citroën má v tomhle přece jen náskok.

Bohužel stejně jako u ostatních automobilek je podle našeho názoru cena za tento komfort neodůvodnitelně vysoká. Za paket NaviDrive (obsahující i vylepšené rádio, více reproduktorů, pevný disk a podporu videa) zaplatíte mezi 62 a 70 tisíci korunami podle úrovně výbavy. Za to můžete mít při dnešních cenách zhruba 10 skvěle vybavených navigací. Je otázka, jestli komfort integrovaného systému je skutečně 10x vyšší.

V minulosti mohly automobilky tyto ceny zdůvodňovat cenou velkého LCD displeje, ale vzhledem k pádu cen je dnes cena samotného displeje skutečně zanedbatelná a pohybuje se v desítkách dolarů. Vysoké ceny integrovaných navigací jsou tedy jednoznačně marží výrobce. Přitom samotný Citroën C5 se aktuálně prodává v ceníkových cenách od 612 do 939 tisíc. Za paket NaviDrive si tak můžete připlatit i více než 10 % ceny vozu, což není právě zanedbatelná částka.