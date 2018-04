Francie se zřejmě zařadí po bok zemí, které za prodej licencí na provozování UMTS utrží méně, než očekávaly. Jenže Francie s těmito penězi počítala na snížení státního dluhu a pro penzijní fond. Naše vláda počítá s 20 miliardami korun za UMTS přímo ve státním rozpočtu. Dokonce již ví, co by dělala s penězi, které by operátoři zaplatili nad požadovanou částku. Co bude vláda dělat v případě, že 20 miliard nedostane?