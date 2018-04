Francie má problémy s Bluetooth. Nebo obráceně?

Bluetooth, nová technologie pro bezdrátovou komunikaci mezi nejrůznějšími druhy zařízení, jako telefony, počítači, PDA, ale třeba i MP3 přehrávači nebo žehličkami, se setkala ve Francii s nemalými potížemi. Protože Bluetooth je vyvíjen jako celosvětový standard, který by měl fungovat všude nezávisle na hranicích a přístrojích, které zrovna používáte, je nutno sladit možnost komunikace na jediné frekvenci po celém světě. A tady je právě zakopaný pes. Ve Francii je frekvence zvolená pro Bluetooth (2,4 gigahertz) využívána armádou, kterou představa rušení jejich spojení díky tisícům Bluetooth zařízení nikterak netěší.

Dokud se Francie a zástupci fóra výrobců Bluetooth nedohodnou, každý, kdo by ve Francii používal Bluetooth, by mohl narušovat vojenskou radiovou komunikaci a tím pádem porušovat zákon. Téměř 2000 firem, které pracují na technologii Bluetooth v kterémkoliv jejím stádiu, se chystá projednávat tento problém na konferenci, týkající se právě Bluetooth, jež se bude konat 13.-16. června v Monaku.

Stejný problém se vyskytl i v Japonsku a Španělsku, ovšem pouze ve Francii zůstává i nadále nevyřešen. "O tomto problému se stále jedná," prohlásil Thierry Bounneau, ředitel vojenského úřadu, starajícího se o radiové spojení francouzské armády.

Přední světové firmy vyvíjející Bluetooth (IBM, Toshiba, Intel, Nokia a Ericsson) se shodly, že nejsnadnějším řešením této situace by byl přesun armádní komunikace na jinou frekvenci, a to dříve, než se problém rozroste do větších rozměrů. K tomu by došlo v momentě, kdy bude Bluetooth uveden do běžného prodeje.

Bohužel, takový přesun by pro francouzskou armádu znamenal výdaje v řádech několika stovek miliónů dolarů, předpovídá Pierre Conil, pracovník francouzské agentury pro zprávu frekvencí. "Také by to zabralo roky," dodává Conil.

Armáda využívá většinu kanálů na frekvenci 2,4 gigahertz pro telefony a radary. Část této frekvence je kromě toho využívány domácími bezpečnostními systémy. Ve Francii zkrátka není pro Bluetooth právě místa nazbyt.

"Pro přesun armádních komunikačních kanálů potřebujeme jinou volnou frekvenci. Taková ovšem ve Francii prostě není," uvádí dále Pierre Conil. "Museli bychom tedy přesunout něco dalšího a to znamená další výdaje a zdržení. Ovšem jiné možné řešení je nasnadě. Najít cestu, jak by Bluetooth a armádní komunikace mohly bez problému koexistovat na jedné frekvenci. Přesto i u tohoto řešení může uvedení do praxe zabrat roky."

Z předcházejícího prohlášení lze vyvodit jednoduchý závěr. Řešení je několik, všechna jsou teoreticky možná a zároveň jsou všechna prakticky tak těžko proveditelná. Krásná ukázka začarovaného kruhu.

Přestože techničtí a především obchodní odborníci odhadují, že nejbližší hranicí, kdy by se Bluetooth mohl výrazněji rozšířit, je léto příštího roku, problém volné frekvence ve Francii je dostatečně žhavý. Možná budou nakonec výrobci přinuceni sponzorovat řešení, ať již bude jakékoliv, pokud nechtějí přijít o francouzský trh. Nebo si Francie uvědomí, že zůstat pozadu a dělat problémy si nemohou dovolit a nakonec najdou řešení, jehož dokončení se nebude pohybovat v řádu několika let, ale měsíců.