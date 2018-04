Francie je již také in

Po oznámení švýcarské a anglické vlády současně s regulátorem telekomunikačního trhu o přidělování UMTS licencí v příštím roce, je zde i Francie, která hodlá vstoupit na pole UMTS licencování také zavčasu a již nyní plánuje kdy a jak se tak stane.

Ve Švýcarsku budou k dispozici podle posledních informací tři licence pro sítě třetí generace prostřednictvím aukce. V Anglii bude k dispozici licencí 5, s tím, že zámek státní pokladny taktéž nezůstane pokryt pavučinou.

Francouzští telekomunikační operátoři Bouygues Telecom a France Telecom oznámili, že budou podávat návrhy na poskytování služeb v sítích třetí generace, kterými by chtěli získat právě UMTS licence, na jejichž základě by mohli budovat tuto infrastrukturu i spustit síť.

France Telecom se dokonce nechal slyšet, že hodlá podat podklady pro soutěž o UMTS licence i v jiných státech, než je samotná Francie.

Obě telekomunikační společnosti i s jejich společným rivalem SFR odmítly možnost získání licencí na základě vypsání aukce.

První UMTS systémy by měly nahradit mezinárodní GSM sítě v Evropě v průběhu roku 2000. Většina operátorů učiní první krok k UMTS technologiím implementací GPRS do svých GSM sítí. Většina operátorů očekává větší implementaci GPRS až na přelomu roku 2000 a 2001.

Implementace GPRS je dle mobilních operátorů nevyhnutelná, protože zákazníci stále více a více požadují datové služby přímo, či nepřímo. Ať se jedná o rozbáhající se WAP, či o datové přenosy s kapesních, či klasických počítačů, operátoři musí vycházet zákazníkům vstříc.

Jedním z hlavních bodů, kde se operátoři shodují je mezi, že přechodu mezi GSM a UMTS by mělo něco vytvořit odrazový můstek. Toto něco se nyní jmenuje GPRS, což je technologie, která umožňuje vysokorychlostní datové přenosy.

Postupem času se bude komunikace uživatelů stále více orientovat na internet. Operátoři tedy budou připravovat nové služby dle trhu a nebo budou nabízet vlastní navrhované programy a aplikace.

Podle ředitele společnosti Nokia pro Francii Laurenta Samana budou v roce 2002 až 2003 mobilní telefony rozšířenější, než telefony pevných telekomunikačních sítí. To je v podstatě i důsledek rozvoje technologií a tato předpověď závisí také na připravenosti operátorů rozšiřovat své služby a technologická řešení.

Operátoři tvrdí, že UMTS nepotřebují implementovat tak brzy, jak jej mohou dodat poskytovatelé technologie, ale konkurence jinak delší periodu spuštění těchto systémů přeci jenom zkracuje. Jednoduše to závisí na trhu a vše je o marketingu.

Navíc přechod a dokonce ani plánování na přechod k UMTS není nijak levná záležitost. Například plánování a vývoj přechodu k UMTS ve Francii tak, aby byla pokryta většina území, bude pravděpodobně stát 3 až 6 miliard dolarů.

V souvislosti s toutoproblematikou pro vás připravujeme alespoň kratičkou zprávu od kolegy, která bude hovořit o plánování nebo o stavu plánování přidělování licencí pro třetí generaci mobilních sítí u nás. Bude to jistě zajímavé čtení, jelikož máme nejinovativnější operátory a operátory s certifikátem kvality služeb a služeb s přidanou hodnotou, tak by se nechalo očekávat, že oba (možná všichni tři) budou také mít zájem a soutěžit o to, aby mohli získat licenci pro budování defacto multimediální sítě, či jinak UMTS sítí.