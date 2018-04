France Télécom kupuje britský Orange

Francouzská telekomunikační společnost France Télécom koupí za 25,1 miliardy liber (asi 37,5 miliardy USD) britského provozovatele sítě mobilních telefonů Orange. Ten je v současné době součástí silné skupiny Vodafone AirTouch, která se ho však po únorovém převzetí německého koncernu Mannesmann musí zbavit, aby předešla problémům s protimonopolními orgány v Evropské unii. France Télécom zároveň se sdělením o převzetí společnosti Orange oznámil, že se chystá v Evropě vytvořit novou a silnou telekomunikační společnost zaměřenou na provozování bezdrátového spojení. V rámci převzetí společnosti Orange, která je třetím největším provozovatelem sítě mobilních telefonů na britských ostrovech, však Francouzi přeberou také dluhy firmy za zhruba 1,8 miliardy liber. Jméno Orange zůstane zachováno.Při započtení převzatých dluhů se tak hodnota společnosti Orange vyšplhá na 26,9 miliardy liber. France Télécom však souběžně s plánem na koupi britské společnosti počítá i s tím, že použije půjčku na zaplacení 4,1 miliardy liber za novou mobilní licenci příští generace, jíž Orange disponuje. Nového evropského provozovatele sítě mobilních telefonů, který má podle očekávání mít do konce letošního roku asi 30 miliónů klientů, přitom povede výkonný ředitel společnosti Orange Hans Snook spolu s finančním ředitelem Grahamem Howem.

Francouzský gigant, který zprávu o převzetí firmy Orange investorům sdělil v Londýně, tak za jednoho zákazníka Orange zaplatí zhruba 6741 EUR. "Akvizice společnosti Orange a vytvoření firmy New Orange je důležitým krokem v mezinárodní strategii France Télécom, jejímž cílem je stát se klíčovým hráčem na evropském trhu a důležitým subjektem na trhu světovém," prohlásil šéf francouzské společnosti Michel Bon. Snook k tomu dodal, že kontrakt společnosti Orange umožňuje více než zdvojnásobit svůj potenciál a připravit tak platformu pro vytvoření klíčové firmy v oboru v globálním měřítku. Vodafone, od kterého France Télécom Orange koupil očekává, že z částky, kterou France Télécom zaplatí nebude platit žádné daně. Obava z placení daní byla také důvodem, proč Vodafone původně plánoval defúzovat britského mobilního operátora nabídnutím akcií Orange akcionářům Vodafone.

Právě Vodafone Airtouch Plc., který je největší světovým mobilním operátorem, zvýšil svůj zisk za minulý obchodní rok (do konce března) o 30 procent, což je více, než se očekáváno. Zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl na 3,95 miliardy GBP (5,87 miliardy USD) z 3,05 miliardy GBP v minulém roce. Analytici předpokládali, že bude činit 3,7 až 3,9 miliardy GBP. Uvedla to dnes společnost Vodafone ve svém prohlášení. Zisk před zdaněním vzrostl o 37 procent na 3,47 miliardy GBP, zatímco obrat zůstal na 12,57 miliardy GBP. Ke konci března měla společnost 39,1 miliónu zákazníku, což je o 54 procent více než v předcházejícím roce. Společnost se vyslovila pro vyplacení dividendy 1,335 pence za akcii.

Výsledky zahrnují také hospodaření za 12 měsíců amerického operátora Airtouch, ale nikoliv fúzi s Mannesmannem a zřízení společného podniku Verizon s Bell Atlantic Corp.

Vodafone také oznámil, že prodej Orange, stejně jako zbavení se jeho dluhů, umožní společnosti vyšší investice do mobilních sítí třetí generace (3G), a to jak na koupi licencí, tak pro počáteční provoz. Vodafone se zajímá o licence UMTS v Německu a Itálii, ale nepopírá ani přání expandovat do oblastí, jako je Asie, Latinská Amerika a Střední východ.