Fox News a Handspring - mediální přestřelka

Celý text rozhovoru mezi Cavutem si můžete přečíst zde. Sympatický moderátor Neil Cavuto je známý svým nenapodobitelným stylem a agresivními přímými a jednoduchými otázkami na tělo a k věci přivádí ve svých show běžně do úzkých největší hvězdy byznysu (stačí uvést pár posledních hostů show - Bill Gates - za poslední měsíc dokonce dvakrát, Scott McNealy - CEO Sun Microsystems, Steve Ballmer - CEO Microsoft apod.). Ani Donna Dubinsky není v pořadu žádný nováček - naposledy tu byla v březnu.

Moderátor Donnu Dubinsky během hovoru několikrát přerušil poznámkami a dotazy, ve kterých vyjádřil svoje pochyby, jestli tento inovativní krok je dostatečný - jestli třeba není v roce 2002 pozdě na černobílý displej, jestli je PalmOS tím správným standardem. Taky upozornil na pokles akcií Handspringu.

Po interview obdržela Fox News dopis od Allena Bushe, mluvčího Handspringu, Inc.

Vyplývá z něho, že si firma stěžuje na nekorektní postup moderátora, který o Treo ani o firmě Handspring neřekl nic dobrého. Upozorňuje na množství e-mailů, které firma dostala od diváků, kteří si stěžují, jak špatně bylo s Donnou jako s hostem pořadu zacházeno. Že byla Donna zcela inzultována nepatřičnými a neprofesionálními poznámkami moderátora a jeho sérií otázek, založených patrně na neznalosti trhu, opepřených negativním postojem vůči Handspringu! Na závěr Bush uvádí, že si již firma nepřeje být zvána na show Fox News.

Neil Cavuto ve své reakci označil své otázky za ostré, ale korektní a přiměřené. Donnu Dubinsky nepozval ostatně do své show proto, že Treo "hezky vypadá". Treo je hezké, ale první nebylo - telefon s Palmem již vyrábí Kyocera a Samsung (autor jeden z nich vlastní). A že Donna už nepřijde do jeho show - to je mu líto, ale je to její volba.

Donna Dubinsky je CEO firmy Handspring - spolu s Jeffem Hawkinsem přišli na jaře 1998 z Palm Computing a založili Handspring. Jsou považováni za duchovní otce Palm Pilotů - Donna dělala CEO již v Palm Computing.

