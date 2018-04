Takhle fotí papírově nejlepší fotomobil všech dob: Nokia 808 PureView

Nokii 808 PureView aktuálně podrobujeme redakčnímu testu, ještě před tím jsme se ji ale krátce po jejím obdržení vydali otestovat do terénu. S sebou jsme si neopomněli přibrat další fotografickou konkurenci, aby byly snímky s čím porovnávat.

Hodně drahá hračka Fotoaparát Nokie 808 je opravdu dobrý. Jenže jen kvůli němu si mobil nikdo pořizovat nebude. Ostatně, s cenou 16 000 korun je Nokia dražší než drtivá většina kompaktů a i dražší než základní zrcadlovky (a dražší i než většina smartphonů. Optika (přes logo Carl Zeiss) je ale stále jen mobilová.



Druhý problém je s operačním systémem. Nokia 808 PureView je totiž asi posledním mobilem s operačním systémem Symbian. A ten za konkurencí dnes už hodně kulhá.



Celkově je tak nutné tento přístroj brát spíš jako ukázku, co budou umět nové Lumie, které od podzimu mají dostat stejný fotoaparát.

Naše volba padla na aktuální top smartphone Samsung Galaxy S III s 8Mpix snímačem a to, co zůstalo v redakci k dispozici: kompakt Panasonic Lumix DMC-TZ8 s rozlišením 12,1 Mpix a dědečka mezi digitálními zrcadlovkami Canon EOS 350D (8 Mpix) se základním setovým objektivem EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II. Jak již výčet rozlišení snímačů napovídá, zde Nokia 808 PureView s optikou Carl Zeiss ostatní hráče v tomto souboji značně převyšuje. Je to ale znát také na objemu dat, jediný snímek má i 10 MB. Připravte si tedy i dostatek prostoru pro zálohování vámi pořízených fotografií.

V okolí naší redakce jsme pořídili pár srovnávacích snímků v plně automatických režimech a musíme uznat, že si Nokia nevede nikterak zle. Najde se pár situací, kdy bychom i v nutnosti raději sáhli po kompaktu, ale přeci jen je mobil po ruce častěji. Překvapila nás především schopnost telefonu poradit si s přepaly. Například mraky na prvním snímku získaly v porovnání se zbývajícími snímky na dramatičnosti.

Plusem velkého rozlišení snímače Nokie 808 PureView je také množství detailů, kdy i drobné písmo na plošině (snímek č. 4) by bylo při pevném držení telefonu snadno čitelné. Drobným zklamáním je však živost barev, kde občas Nokia pokulhává, a méně kvalitní snímky při zhoršených světelných podmínkách (snímek č. 8). Xenonový blesk není plně dostačující a ani vyvážení bílé neodpovídá realitě. Krajináři však ocení široké ohnisko a díky cloně f/2,4 je telefon lehce otevřen i hrátkám s hloubkou ostrosti. V tomto případě jistě přijde vhod dotykové ostření, telefon jinak disponuje i automatickým ostřením a neschází ani detekce obličeje.

PureView Technologie PureView využívá převzorkování pixelů a díky obřímu počtu buněk na snímači a jejich následnému spojení v superpixel nahradí v jistých mezích optický zoom. Při přiblížení se tak zachovává kvalita snímku.

Všechny fotografie jsou původní neupravované.

Snímek č. 1

Nokia 808 PureView Samsung Galaxy S III Panasonic DMC-TZ8 Canon EOS 350D

Snímek č. 2

Nokia 808 PureView Samsung Galaxy S III Panasonic DMC-TZ8 Canon EOS 350D

Snímek č. 3

Nokia 808 PureView Samsung Galaxy S III Panasonic DMC-TZ8 Canon EOS 350D

Snímek č. 4

Nokia 808 PureView Samsung Galaxy S III Panasonic DMC-TZ8 Canon EOS 350D

Snímek č. 5

Nokia 808 PureView Samsung Galaxy S III Panasonic DMC-TZ8 Canon EOS 350D

Snímek č. 6

Nokia 808 PureView Samsung Galaxy S III Panasonic DMC-TZ8 Canon EOS 350D

Snímek č. 7

Nokia 808 PureView Samsung Galaxy S III Panasonic DMC-TZ8 Canon EOS 350D

Snímek č. 8