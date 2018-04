Fotopříběh - Pískoun jsi jde koupit svůjmobilní telefon

Vážení přátelé,

toto je první ze série fotopříběhů s telefony, které testujeme. Pokud se tyto příběhy osvědčí a budete o ně mít zájem, pokusíme se je sem tam zařadit na Mobil server, aby poněkud oživily přetechnizovaný svět mobilních telefonů.

Zde bych se chtěl omluvit za nižší kvalitu záběrů - fotil jsem to sice já osobně, ale před dvěma měsíci mi nějaký dobrák v metru ukradl můj foťák, když jsem jel fotografovat nějakou vernisáž, takže musím využívat služeb 25 let staré Praktiky, kterou jsem dobrých 8 roků nedržel v ruce. Než našetřím potřebných 40 000 Kč, bude to chvíli trvat. Pokusím se, aby se to snímků příliš nedotklo, což u prvního filmu nebylo ještě příliš vidět...

Poznámka na závěr

našeho pískomila nelze nijak uplatit a jeho závěry jsou myšoidně objektivní. Výjimku tvoří úplata čerstvou dodávkou slunečnicových semínek či možnost kousnout do prstu...

Uvítám ohlasy