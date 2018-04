Fotomobily ušetří cestu k lékaři

Pokus se uskutečnil v Ženevské Universitní nemocnici. Za pomoci mobilu s fotoaparátem se zde pokoušeli diagnostikovat celkem 52 pacientů. Všichni pacienti byli zkoumáni dvakrát. Poprvé běžnou metodou v ordinaci u lékaře. Podruhé byla jejich diagnóza stanovována doktorem, který měl k dispozici pouze obrázky z mobilního telefonu.

Nálezy byly pozoruhodně shodné u obou lékařů. Závěr je jednoduchý. Napříště by návštěvy u pacientů v odlehlých končinách mohla obstarávat pouze zdravotní sestra, které by doktor asistoval na dálku. Sám by nemusel nikam jezdit a na diagnózy by tak měl mnohem více času. Tento přístup může ve svém důsledku znamenat i podstatné finanční úspory.

K vyhodnocení projektu se používalo hodnocení shody diagnóz od 0 do 1, kde jednička znamenala naprostou shodu. Výsledkem srovnávání je průměrná hodnota 0,94. "Jsme poprvé v historii schopni prezentovat telemedicínu založenou na běžně dostupných prostředcích (fotomobil+email)," říkají autoři studie.