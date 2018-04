Fotomobily se stabilizátorem obrazu udělaly dojem

Sony Ericsson postavil svou strategii na slavných značkách společnosti Sony. Od představení prvního Walkman mobilu minulý rok, jich švédsko-japonský výrobce prodal více než tři milióny. Nyní přichází se značkou Cyber-Shot, kterou proslavily výjimečné digitální fotoaparáty.

Jakkoliv se může zdát nápis na štítku telefonu nedůležitý, uživatelé na tyto signály velmi dobře slyší. Strategií všech výrobců je v posledních letech snaha o vytvoření co nejširšího portfolia, které uspokojí všechny skupiny zákazníků. Také operátoři s oblibou zařazují do nabídky unikátní modely, které u jiných distributorů nenajdete.



Novinky Sony Ericssonu: KL790i, K800i, W300i, K310i, K510i

Slavné značky spojené s fotografováním nebo hudbou přímočaře rozdělí nabídku výrobce na menší skupiny. Kdo touží po fotoaparátu bude hledat Cyber-Shot. Hudební fandové sáhnou po Walkmanu. Skutečnost, že oba modely mohou být téměř totožné, nic nezmění na pocitu zákazníka, že se mu dostalo specializovaného produktu, který je určen přesně pro něj.

Další velkou zbraní Sony Ericssonu, která mu pomohla za rok téměř zdvojnásobit tržby, je inovace. Stejně jako minulý rok se podařilo přinést do mobilního světa dosud nevídané novinky a překvapit uživatele smysluplným know-how.

BestPic - devět fotek najednou

Světový debut v oblasti digitální fotografie spatřila technologie BestPic. Ta umožní pořídit během jedné vteřiny sekvenci devíti snímků v plném rozlišení a až dodatečně z nich vybrat ideální snímek. U testovacího vzorku bylo pro nás setknání s tímto akčním režimem mírným zklamáním, ale do finálního vzorku má výrobce ještě dost času tuto technologii vyladit.

Debut na evropském trhu čeká také stabilizátor obrazu v mobilním telefonu. Japonsko už takový mobil v síti NTT DoCoMo má, ale v Evropě bude začátkem prázdnin Sony Ericsson téměř na jistotu jedničkou. Digitální stabilizátor se patrně nevyrovná svým protějškům mezi čistokrevnými fotoaparáty. Nepochybně jde však o trend, který budou ostatní výrobce se zpožděním následovat.

Google - zabere?

Třetím krokem, který se může časem ukázat jako velmi šťastný, je navázání spolupráce s Google. Další slavná značka, o kterou se výrobci mobilů poslední dobou doslova perou. Aplikace integrová přímo v telefonu umožní uživatelům jednoduše publikovat pořízené fotografie na internetovém deníčku, kde si je mohou zdarma prohlédnout všichni přátelé.

Mobilní blogování je jednou z aplikací, do které se dnes vkládají v mobilním průmyslu velké naděje a spojení se slavnou značkou Blogger.com je rozhodně dobrým tahem.

Dvojčata za stejnou cenu

Sony Ericssony K790i a K800i přináší všechny tyto novinky v jediném zařízení. První z nich podporuje UMTS a druhý EDGE. Tyto modely tak uspokojí poptávku všech operátorů a lze očekávat, že se brzy objeví upravené varianty těchto modelů pro některého z nadnárodních operátorů - zejména Vodafone nebo T-Mobile.

model cena Sony Ericsson K800i 13 000 Sony Ericsson K790i 13 000 Sony Ericsson W300i 7 000 Sony Ericsson K810i 12 000 Sony Ericsson K950i 19 000 Sony Ericsson K600i 14 000 Sony Ericsson K610i 8 000 Sony Ericsson K510i 6 000 Sony Ericsson K310i 3 800 Sony Ericsson K530i 5 000 ceny jsou uvedeny včetně DPH

Telefony přinášejí opravdu špičkový displej, i když největším tahákem bude samozřejmě 3,2Mpix fotoaparát. Na elegatní design se ovšem podle nás tentokrát trochu zapomělo a po estetické stránce se staršímu modelu K750i novinky nevyrovnají. Telefony jsou také o něco vyšší. Pět milimetrů není v tomto případě vůbec málo, zejména když jej opticky zvětšuje chromovaná mřížka okolo displeje.

Na stylovky si ještě počkáme

Použité materiály se zdají být identické s předchozím modelem. Jsou kvalitní, ale z průměru příliš nevybočují. Ryze stylový model, který by si zakládal na netradičních materiálech a stylovosti v nabídce Sony Ericssonu stále chybí. Do konce roku by se však první stylovky mohly u této značky objevit. Nových modelů prý bude ještě hodně.



Pro nenáročné: Laciný model J100i bude stát necelé dva tisíce.

Částečným zklamáním je pro nás nový typ miniaturních paměťových karet, které ani nebudou součástí základního balení. Ještě tento rok by měla být na trhu MemoryStick Micro karta s kapacitou až jeden gigabajt, ale její cena bude nejspíš závratná.

Fotografie požízené tímto fotomobilem bohužel ještě nejsou k dispozici, ale na ruském serveru Mobile-Review jsou již k vidění. - více zde...

Fotka v plném rozlišení 2048 × 1536 zabírá až 750 kB, takže velká paměť bude opravdu potřeba. Fotoaparát sice nabízí autofokus, ale na uživateli je výběr jednoho ze třech fotících režimů - makro od 6 cm do 40 cm, do jednoho metru a nekonečno. Podobně jako u kompaktních fotoaparátu si uživatel volí mezi centrálním a maticovým měřením expozice. Novinkou je mezi mobily integrovaný xenonový blesk, jehož funkce zatím byla šizena LED diodou.



Nenápadný, ale povedený. Nový 3G model K610i se nám velmi líbil. Má dobou výbavu, povedený design a i cena by měla být přijatelná.

Další bojovníci

Vedle dvojice top modelů K790i/K800i představil Sony Ericsson i čtveřici dalších mobilů. Dva sourozenci klasické konstrukce, modely K510i a K310i mají na trhu nahradit dosluhující přístroje K300i a K700i. To se jim asi s úspěchem podaří, mají konkurenceschopnou výbavu, přesto jim něco chybí.

Design obou novinek je příliš nenápadný a nenajdeme na nich nic, co by je po stránce designu a zpracování odlišilo od průměru své třídy. Konkurence ve střední třídě dnes nabízí za stejné ceny stylové mobily. To dvojice nových Sony Ericssonů rozhodně není.

Ke zpracování obou novinek nemáme výhrady. Použité materiály nic nepředstírají, jsou to plasty průměrné kvality. Klávesnici má lepší model K510i, kde jsou jednotlivé klávesy oddělené. U nižšího modelu tvoří klávesy vertikální blok, rozlišení tlačítek je ale dostatečné. Obě novinky výrazně odlišuje displej. Sony Ericsson K510i má aktivní, druhý model pasivní.

Připlatíte dva tisíce?

Cenový rozdíl mezi sourozenci je přibližně 2 200 Kč. Kdo nemusí šetřit a připlatí si, získá navíc vedle lepšího displeje i 1,3Mpix fotoaparát. Otázkou ale je, jestli si ve stejné cenové třídě nenajde ještě lepší mobil. Takový Sony Ericsson K750i se této cenové hladině nezadržitelně blíží a to je mobil o dvě třídy lepší.



Sony Ericsson se pochlubil i dříve představeným Walkmanem W810i.

Levný Walkman

Poslední dvojicí novinek jsou véčka Z530i a W300i. Stejně jako v předchozím případě se jedná o příbuzné modely, které odlišuje především marketingová strategie výrobce a cena. Mnohem lepší dojem na nás zanechal nový nejlevnější Walkman, W300i. Pohledné véčko má slušnou výbavu a může se pochlubit solidním zpracováním.

Kde se stala chyba?

O to více nás překvapil druhý model Z530i. Opět jde o pohledný mobil, tentokrát s efektním leskle lakovaným krytem. Možná za to mohl předprodejní testovací vzorek, ale tak skřípající mobil jsme už dlouho v ruce neměli. Obě části telefonu měly obrovskou vůli a dobrý dojem na nás neudělaly ani použité materiály.

Přitom obě véčka odlišuje jen pár drobností. Walkman má lepší displej a rádio navíc. V balení pak zákazník najde paměťovou kartu s kapacitou 256 MB. To vše za příplatek asi 2 000 Kč oproti modelu Z530i. K němu si majitel bude muset kartu dokoupit a nedostane kultovní logo Walkman.

Bude nová strategie úspěšná?

Sony Ericsson se snaží přizpůsobit trndu svých konkurentů: Mít v každém segmentu trhu několik modelů, aby si vybral úplně každý. Uvidíme, jestli se mu tato strategie, kterou ještě před nedávnem odsuzoval, vyplatí. Především oba nové top modely mají velký potenciál na trhu uspět.

Další novinky to budou mít mnohem těžší. Nic převratného nepřinášejí a to jak po stránce designu, tak ve výbavě. Špatné mobily to ale nejsou, jen takové průměrně nenápadné.