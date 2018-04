Fotomobil už pořídíte za necelé tři tisíce

Nedávná londýnská tragédie ukázala, k čemu mohou být dobré fotoaparáty v mobilních telefonech. Poprvé se záběry z mobilu staly hlavním zdrojem zpráv ve všech médiích. Snímky jsou sice velice nekvalitní a zrnité, ale to obsah sdělení a autentičnost jen umocňuje.

To, co bylo před dvěma lety luxusem, je dnes považováno za standard. Fotoaparáty se staly základní výbavou telefonů střední třídy. O možnost zaznamenat si krásy dne do mobilu zatím přicházejí jen majitelé levných a nebo manažerských telefonů.

Fotomobily jsou nástroj ďábla

Mobily s fotoaparátem se staly předmětem mnoha kontroverzí po celém světě. Hned po jejich uvedení na asijské trhy byly zakázány v Saudské Arábii, protože „rozsévaly nemravností do muslimské společnosti“. Na Blízkém východě zašli dokonce až tak daleko, že celníci cizincům při vstupu do země fotomobily rovnou zabavovali.

Digitální fotoaparáty a fotomobily byly také u irácké aféry americké armády. Američtí vojáci nesmějí v Iráku používat digitální kamery, fotoaparáty a mobilní telefony vybavené fotoaparáty. Rozkaz k tomu dal ministr obrany Donald Rumsfeld hlavně proto, že pomocí nich byly pořízeny fotografie zneužívaných a týraných iráckých vězňů. Britský týdeník The Business o tom informovaly nejmenované zdroje z amerického ministerstva obrany.

V Black Country, severozápadní části Anglie, se dohodli ředitelé nemocnic, že zcela zakáží používání mobilních telefonů ve svých zařízeních. Hlavním důvodem bylo ohrožené soukromí pacientů. "Nikdy jsme o takovéto možnosti neuvažovali, ale nikdy také po našich chodbách nechodilo tolik lidí s kamerami v telefonech," vysvětlil mluvčí nemocnice Walsall PCT.

Výrobci jdou na ruku velkým firmám

Kromě nemocnic se fotomobily moc nelíbí velkým firmám. Z jednoduchého důvodu. Každý zaměstnanec s takovým telefonem stává potenciálním špiónem. Jako jedni z prvních zakázali fotomobily paradoxně samotní výrobci telefonů v čele se Samsungem. Brzy jej napodobily některé státní úřady, nemocnice nebo i burza na Wall Street.

Na požadavky firemních zákazníků zareagovali i výrobci, kteří začínají prodávat své modely ve verzích s a bez fotoaparátu. Jasnými příklady jsou Nokia 6021 a Siemens SP 65. „Nový model SP65 vznikl na základě požadavků operátorů a velkých firem po celém světě. Bezpečnostní politika velkých korporací fotomobily zakazuje, a tak po výrobcích chtějí manažerské telefony bez fotoaparátu,“ řekla nám Jana Olejníková ze Siemensu.

Mobil fotoaparát nenahradí

Mobil ale není fotoaparát. Kupující by si měl především uvědomit, že současné fotomobily se kvalitou fotografií a komfortem obsluhy zdaleka nevyrovnají skutečným digitálním kompaktům. A to ani těm starším s pouhými dvěma megapixely. Je tomu tak i přesto, že disponují stejným rozlišením a v poslední době se často chlubí optikou zvučného jména a autofocusem. Snímky pořízené mobilem jsou barevně nevyvážené a plné obrazových vad.

Focení s fotomobilem je navíc většinou poněkud těžkopádné a nepříjemné především kvůli značnému zpoždění spouště. Stále je tedy přesnější hovořit v těchto případech o obrazovém zápisníku, než o plnohodnotném fotoaparátu. Vývoj však jde stále kupředu a záleží prakticky pouze na strategii výrobců, jak brzy do oběhu vypustí kvalitnější přístroje třeba i s optickým zoomem.