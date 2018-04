Fotografie PDA od DELLu - Agendus for Windows - a další

KidPaint - omalovánky pro vaše děti

Máte malé dítě, barevný Palm a volných $10? Tak to se nyní můžete před svojí ratolestí blýsknout hezkými omalovánkami. Obsahují 100 obrázků k vyplnění, podporují vysoké rozlišení HiRes a obsahují kontrolu přístupu vašeho dítěte do jiných PalmOS aplikací.

Tvůrcem programu je firma Beiks, LLC, program je shareware za $9,95.

Handheldy pomohou americkým vojákům v Iráku

Nová "pouštní bouře" se možná blíží a technologický pokrok bude u US Army opět o kus dál. Třeba i tím, že američtí vojáci budou vybaveni PDA s překladatelským programem Phraselator, který jim umožní domluvit se v cizím prostředí. Phraselator US Army ostatně otestovala již v Afghánistánu a v případě bojů v Iráku si američané slibují od zařízení snadnější domluvu s civilním obyvatelstvem a tím i snížení počtu případných nevinných civilních obětí.

Agendus for Windows

Delší dobu se v diskusních skupinách pokročilých uživatelů PalmOS diářů diskutovalo o možnosti vytvořit k nejlepším z nich i desktopovou aplikaci, která bude umět s PalmOS diářem dobře spolupracovat a využije jejich schopností i v desktop programu. První firmě, které se podařilo dát dohromady betaverzi programu, je Iambic. Ten minulý týden zveřejnil betaverzi desktopového Agendus for Windows.

Nové PDA od firmy DELL - jak vypadá?

První PDAčko DELLu by se mělo jmenovat Cartera a podle zatím neoficiálních informací to bude model s Intel PXA250 XScale procesorem ve variantách 300 a 400 MHz. Uživatel si bude moci zvolit z modelů s 32MB, či 64MB RAM, displej bude TFT 240 x 320 pixelů 65k color. Dva sloty (CF a SD) už dnes zase až tak nikoho nepřekvapí. Předpokládané datum zahájení prodeje je 5. listopad a jeden z modelů by měl stát $299!

Veo - levné kamery pro naše PDA již v polovině října

Digitální kamera patří mezi velmi lákavé příslušenství našich handheldů. Vždyť velké displeje PDA přímo vybízejí k tomu, stát se hledáčkem i prohlížečem fotografií. Novou řadu kamer chystá na trh v říjnu forma Veo, a měly by to být produkty, které vám peněženku neutrhnou.

Firma Veo by měla již tento měsíc dát na trh digitální kamery pro PDA Photo Traveler, a to ve variantách pro PalmOS a PocketC handheldy a

Photo Traveler for Palm

Kamera dokáže snímat fotografie v 24bitové grafice a v maximálním rozlišení 640 x 480 pixelů. Má automatické řízení expozice, vyvážení bílé i barev, nastavitelný časovač a otočnou skleněnou čočku. Obrázky jsou přenášeny ve formátu JPEG. Součástí dodávky bude software pro prohlížení a přenos obrázků do PC. Kamera funguje jako plug-and play, to znamená, že ji zastrčíte do SD slotu v Palmu a můžete fotografovat. Program se automaticky nahraje při prvním zasunutí kamery do Palmu. Displej handheldu slouží jako hledáček. U barevných modelů je barevný, u černobílých se sice zobrazuje černobíle, ale obrázky do PC exportuje jako barevné. Zobrazovač obrázků umí náhledy a slideshow.

Photo Traveler for Palm je určen ke spolupráci s PalmOS počítači s SD slotem - Palm m125, m130, m500, m515, mi705 a s PalmOS 4.0 a vyšším. O počítači HandEra 330, který má rovněž SD slot, se firma nezmiňuje. Kamera bud dodávána se stylovým obalem a měla by stát $99,99. Na trhu se očekává asi v polovině října.