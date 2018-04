Fotografie evropské verze chystaného Palmu

To, že nový Palm se relativně zanedlouho objeví na trhu v USA, je již jisté. Měl by se jmenovat Centro a nabízet jej bude pravděpodobně od října operátor Sprint. To ovšem znamená, že tento model bude určen pouze pro CDMA sítě tohoto operátora.





Nad evropskou verzí chystaného smartphonu stále visel otazník. O víkendu jsme se však dočkali důkazu, že i my na starém kontinentu se nového přístroje dočkáme. Tímto důkazem je soutěž, kterou Palm spustil na svých evropských stránkách. Šťastný obyvatel Německa, Itálie, Španělska, Holandska nebo Spojeného království totiž vyhraje hned pět kusů nového přístroje, který Palm představí 12. září.





Ostatní Evropané mají smůlu. Prodej nového smartphonu pravděpodobně začne u operátora Vodafone, právě ten má totiž ve výše zmíněných zemích své pobočky. Opět je tu tedy šance, že se nový Palm dostane i k nám, ale všichni víme, jak to dopadlo s Treem 750v.





Přístroj, který Palm, pravděpodobně společně s Vodafonem, představí příští středu, ovšem bude nejspíše mít starý známý operační systém Palm OS 5. Dokazují to fotografie, které přinesl server PDA France.





Telefon na fotografiích je přihlášen v síti francouzského operátora Orange a odpovídá přístroji známému z předchozích snímků. Zcela zřetelný je zde nápis Treo, takže jsme zvědavi, jak se vlastně nový Palm bude jmenovat.





Stále ještě však ve hře zůstává varianta, že by nás Palm chtěl překvapit hned dvakrát a u Vodafonu uvede Windows Mobile variantu své novinky. Ostatně i ta se na jednom z dřívějších obrázků objevila.





Dohadů a spekulací je tedy stále příliš mnoho, jasno bude až ve středu. Situaci samozřejmě budeme bedlivě sledovat.