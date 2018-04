Fotogalerie barevného displeje Panasonicu GD67

Panasonic GD67 je jedním z mála telefonů střední třídy (v ceně zhruba do deseti tisíc korun), který svým majitelům nabízí mobilní svět s moderním barevným displejem. Displej je dobře konstruovaný, je dostatečně veliký (stejný jako například u Sony Ericssonu T68i či T300) a umí zobrazit 256 barev. S barevným displejem se potěšíte například při vkládání zajímavých tapet na pozadí, při hraní her či procházení wapovým prohlížečem. Pro váš dokonalý obrázek o zobrazovacích schopnostech a vlastnostech tohoto dispeje přinášíme fotogalerii, kde můžete najít téměř všechny situace zobrazení displeje, od procházením menu telefonu, psaním SMS, prohlížením kalendáře či wapu, hraní her a mnoho dalších.

Celou recenzi telefonu Panasonic GD67 najdete zde.

Zde vidíte některé obrázky uložitelné jako tapety displeje. Většina z nich je animovaná, takže při přepnutí do pohotovostního režimu vám chvíli například papoušci mávají křídly, kotě honí motýla či formule se proti vám rozjede. Další tapety si pochopitelně můžete stáhnout z wapu nebo pomocí datového kabelu.

Menu telefonu je řešeno devíti ikonami. Když joystickem najedete na konkrétní ikonu, automaticky se vám sama zvětší na dvojnásobnou velikost, což velmi usnadňuje ovládání telefonu. Základní menu je opravdu detailně propracované, například kalendář ukazuje aktuální datum.

Hry jsou v telefonu v základní nabídce pouze dvě, jedna logická a při druhé cvičíte svou zručnost a pohotovost. Kalendář je přehledný, položky podmenu jsou seřazeny v řádcích pod sebou. Při výběru položky "barevná témata" narazíte na jednu jazykovou hrubku.

Nastavení vlastností displeje, barevná schémata, kontrast a výsledek v podobě hlavního menu telefonu.

Nejdříve pohled na kalendář, následuje jiná varianta zobrazení hlavního menu telefonu, pohled na dvě hry a jedno z menu telefonu.

Zleva nastavení velikosti fontu, vyskakovací menu, náhled kapacity paměti telefonu, psaní SMS zpráv a na konec výběr slovníku prediktivního vkládání textu.

