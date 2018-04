Fotogalerie barevného displeje Nokie 6610

Displej nové Nokie 6610 si zaslouží zvýšenou pozornost. Nejenom že má velmi slušné rozlišení 128 x 128 obrazových bodů, ale má i velmi dobrou čitelnost. Displej sice není aktivní, takže srovnání třeba s displejem Samsungu SGH-T100 by asi prohrál, podobně jako s dalšími telefony od korejských či japonských výrobců, které mají minimálně stejně kvalitní aktivní TFT displeje jako právě T100. Na druhou stranu, v současnosti dostupné telefony s barevným displejem, jako je Sony Ericsson T68(i) nebo Philips Fisio 820, mají displej o třídu horší (pouze 256 barev a výrazně horší kontrast) a Nokia je hravě porazí na hlavu. Na obrázcích si můžete prohlédnout povětšinou fotografie položek hlavního menu. Jak u posledních fotografií sami uvidíte, další podpoložky jsou již podstatně jednodušší, ale to je spíše ku prospěchu věci, možná by však stálo za úvahu, vměstnat na jinak poloprázdný displej více položek najednou. Bohužel, u testovaného telefonu nebyl k dispozici jediný obrázek pozadí a druhý telefon, který byl na CommunicAsia k dispozici novinářům, druhý den výstavy stávkoval. Nám se velmi líbil především kalendář, který je o třídu lepší než v současných telefonech značky Nokia. Na další fotografie displeje si budeme muset počkat, až Nokii 6610 nebo 7210 (která má stejný displej), dostaneme na testování do redakce. Další fotografie Nokie 6610 najdete v tomto dnešním článku.

První skupina fotografií zobrazuje čtyři položky hlavního menu. Všechny obrázky jsou animované a pomocí klasické boční lišty či čísla v pravém horním rohu přesně víte, kde se v menu nacházíte, ale to je v případě Nokií již klasika.

Další čtyři položky hlavního menu telefonu Nokia 6610. Obrázková galerie jistě najde v případě MMS zpráv své uplatnění.

Na prvních dvou fotografiích je menu organizéru, vpravo se pak můžete přesvědčit, že i Nokia umí udělat přehledný kalendář. Vlevo dole je další položka hlavního menu telefonu, která je u některých starších Nokií zanořena v menu nastavení telefonu. U Nokie 6610 je v hlavním menu. Na poslední fotografii je ukázka jednoho níže zanořeného menu telefonu.

Opět dva příklady níže zanořených menu telefonu. Vše je přehledné, ale nám se zdá, že výrobce trochu plýtvá místem. Jistě by se na velký displej vešlo více položek najednou.

Další fotografie a informace o nové Nokii 6610 najdete v tomto dnešním článku, popřípadě v tomto článku, který jsme vám přinesli přímo z veletrhu CommunicAsia. Nokii 6610 pak můžete porovnat se svojí sestrou 7210, o které se více dozvíte zde.

Fotogalerii displeje Samsungu T100 pak najdete zde.