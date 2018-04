Fotoaparáty v PDA (3) - PDA s foťákem

Máte zajímavý snímek, či grafický výtvor ze svého PDA?

Pochlubte se! Fotíte se svým PDA a máte nějaký snímek (max. 640x480), který by mohl být pro ostatní zajímavý svým námětem, zpracováním, či úpravou? Pošlete nám ho. My s nimi provedeme následující: zveřejníme je u nás na zvláštní stránce, aby se jimi mohli kochat i ostatní a vy abyste byli nechutně slavní

do konce roku vybereme nejlepší obrázky a jejich autory odměníme věcnou cenou (nechte se překvapit). Stejně tak nám můžete (řekněme jako "druhou kategorii") poslat své grafické výtvory z PDA - cokoliv vytvořené (nakreslené) v PDA grafickém editoru. Snímky i kresby můžete posílat na naši emailovou adresu. Přiložte název snímku/kresby, své jméno a adresu, datum pořízení, typ PDA (popřípadě přídavného foťáku), či název grafického programu. Své příspěvky můžete posílat průběžně, vyhodnocené budou ty, které pošlete do konce října 2003. Každý může poslat maximálně dvě fotky a dvě kresby.