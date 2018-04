Fotoaparáty v PDA (2) - Zvláštnosti PDA fotografování

310KPix fotoaparát není dnes opravdu žádný zázrak, a proto si musíme na něco dávat velmi bedlivý pozor. Vše, co se dá na větším formátu opravit později třeba výřezem, je zde ztraceno. Některé chyby se na malém formátu projeví zase v obludných rozměrech.

Poskládal jsem k dnešnímu tématu na dokreslení pár snímků z rodinného archivu - vše fotografováno na Clié NX70V v rozlišení 640x480 pixelů.

Na co si dávat obzvlášť pozor?

- na kompozici snímku

Máte k dispozici opravdu malé rozlišení a větší výřez si pravděpodobně nebudete moci dovolit. Snažte se snímek (pokud možno) poskládat bez zbytečných okrajů, dominantní objekt foťte dostatečně velký. Na digitální zoom moc nespoléhejte, je to v podstatě to samé, jako pozdější výřez na PC.

Fotografie vaší partnerky je v zásadě možná, nesnažte se ale do pozadí ještě dostat celý krásný Karlštejn! Na paralaktickou chybu nemusíte myslet - co vidíte v hledáčku (na displeji), bude později na snímku, takže žádné rezervy nahoře, dole, vpravo i vlevo. Váš fix-fokus ostří od pár desítek centimetrů, tak se nebojte jít blíž.



Náš syn stál při focení zbytečně daleko. Objekt snímku je umístěn příliš ve středu. Fotografováno Clié NX70V, zmenšeno na 50 %, doostřeno a provedena korekce barev.

- na světlo

K focení digitální kamerou na PDA budete potřebovat zatraceně "dobré světlo". Většinou totiž nemají blesk a dostatečně světelný objektiv/snímač. Technika se sice snaží, přesto je focení v nepříznivých světelných podmínkách drasticky vykoupeno prokreslením detailů v tmavých částech. (Přesto i v přítmí můžete pořídit třeba reportážní snímek, či něco, co můžete později interpretovat jako umělecký záměr.)



O "černochy v tunelu" není při focení s PDA nouze. Kamerky v PDA neumí samozřejmě měřit expozici na střed ani ji manuálně nastavit. Lze ale většinou provádět korekci jasu nahoru a dolu, což může snímek zlepšit.



Vánoční idylka - focení bez blesku v interiéru. Principielně je možné, vede ale ke ztrátě kresby detailů. Vpravo je dvakrát zvětšený výřez původního snímku bez úprav.

- na pohyb

Na nastavení rychlosti závěrky zapomeňte a snažte se, aby fotografované objekty byly maximálně v klidu. Na zachycení vrcholných sportovních okamžiků zapomeňte.

To samé samozřejmě platí o vašich rukách - "spoušť střelmo" je i na PDA klasika. Vzhledem k tomu, že s PDA se fotí jinak než s klasickými foťáky, je to otázka zvyku. Každopádně PDA držte pevně oběma rukama a spoušť mačkejte maximálně klidně.

Učebnicový příklad chybného držení "fotoaparátu" se dostal dokonce do reklamních obrázků Palmu, kterými firma prezentuje svůj Zire71. Kvalita takto pořízeného snímku nebude pravděpodobně valná, Zire71 se při expozici zákonitě pohne. Nebo že by měl Zire71 drahou optickou stabilizaci obrazu? :-)



Kombinace špatného světla a pohybu je pro snímek vždy osudová...

- na úpravu výsledné fotografie

Nevěřte reklamním sloganům výrobců PDA o "automatické korekci bílé" a nenechte se nachytat na různé grafické efekty. S efekty si můžete pohrát v desktopu, ale ze "sépiově pořízené" fotky už barevnou nikdy neuděláte. Jsou samozřejmě situace, kdy si fotky budete prohlížet a budete je používat tak, jak jsou. Pokud ale PDA používáte jako mobilní fotoalbum, měli byste si pořízené fotky nejdříve upravit v desktopovém grafickém editoru a pak je uložit nazpět na kartu. Samozřejmostí pak je úprava snímků publikovaných na webu.

Běžně je třeba upravit odstín/sytost/kontrast/jas, obvykle doostřit (lokálně i globálně), provést výřez.



Ilustrační příklad. Zdánlivě neřešitelný snímek bez úprav vlevo byl upraven do ještě přijatelné podoby vpravo. Provedena korekce barev, kontrastu a sytosti, doostření, lokální rozmazání, odstranění rušivých prvků výřezem (válečky na nudle) a odstraněním rušivé sošky nahoře. Vše zmenšeno na 50%.

- na různá nižší rozlišení

Většina PDA nabízí (většinou jako reklamní trik) ještě volbu dalších rozlišení: třeba 320x240, 160x120 apod. Pokud nemáte zvláštní důvod pro takovouto volbu (třeba docházející paměťový prostor v neopakovatelné fotograficky cenné situaci), zapomeňte na ně a používejte to nejvyšší dostupné rozlišení. Je i tak na hraně... Práci s volbou rozlišení přenechejte šťastným majitelům 1,3 - 2MP PDA foťáčků (viz pokračování zítra).

Nešetřete materiálem!

Vašim fotografickým materiálem je paměťový prostor na kartě. Máte-li jej dost, nešetřete a pořiďte raději mnohem víc záběrů, než potřebujete. Zaručeně nebudou všechny povedené a ty špatné později smažete. Nic vás to nestojí.

Shrnutí

Fotoaparát v PDA může dobře posloužit v mnoha situacích. Je stále po ruce s vaším PDA, dokáže takto třeba doplnit váš osobní digitál. Může postačovat teenagerovi i nadšenému otci rodiny k naplnění jeho nenáročných fotografických potřeb. Může být i řešením pro všechny, kdo mají hlouběji do kapsy a v dilematu PDA nebo digitál se už pomalu bolestně smiřovali s vyloučením jedné z těchto dvou báječných věcí...

V zítřejším pokračování našeho tématu se podíváme na aktuální nabídku současných i připravovaných PDA s integrovaným fotoaparátem. Budete se možná divit, ale není jich tak málo!