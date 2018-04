Fotoaparáty v PDA (1) - Jít do toho?

Malé předpársloví - "fotoaparát", nebo "kamera"?

Řadu našich čtenářů před nedávnem pohoršilo naše označování digitálního fotoaparátu slovem "kamera". Je pravdou, že se u nás vžilo označovat slovem "kamera" přístroje k pořizování pohyblivého záznamu. Připomínám ale, že vůbec první zařízení tohoto typu se jmenovalo "camera obscura" a (nemohu si pomoci), slovo "fotoaparát", či dokonce "foťák" k moderním digitálním přístrojům příliš nesedí. My budeme používat oba pojmy a doufám, že se na nás jazykoví puristi nebudou příliš hněvat. (Zajímavý názor na toto téma najdete na serveru Dobré světlo a my se s ním ztotožňujeme...)

Upozornění: Obrázky v tomto článku nejsou samozřejmě autentické :-))

Malé zamyšlení nad smyslem digitálního foťáčku na PDA...

"Bude se do PDA cpát i kráječ nudlí?"

Existuje dost lidí, kteří žehrají na vestavěné fotoaparáty jako na všechny ostatní komponenty moderního handheldu. (Jindy si berou na paškál třeba MP3, Bluetooth apod..) Argument je vždy jen jeden - JÁ TO nepotřebuji a zbytečně TO zvyšuje cenu PDA! Myslím, že tito notoričtí šťouralové mají k dispozici dostatek jiných modelů, které jimi kritizované součásti prostě neobsahují.

Naše téma je věnováno PDA vybaveným digitální fotoaparátem přímo z výroby, či jako periferií k PDA (do slotu na kartu, či jiného rozhranní).

K čemu je dneska dobrý foťák 640x480?

Dost kardinální otázka a možná i meritum věci. Většina dnešních fotoaparátů integrovaných do PDA pracuje s 310KPixelovým rozlišením (maximum 640x480 pixelů) a třebaže by pět let tomu nazad i zhýčkaný uživatel "slintal" nad takovým foťákem blahem, dnes je situace diametrálně odlišná. Standardem střední třídy jsou dnes digitály s 2MPix, lépe ale 3Mpix, takže kam na vás s takovou 310Kpixelovou dětskou hříčkou?

Pozor na ty pixely!

Už s těmi megapixely je potřeba zacházet opatrně. Rozdíl třeba mezi 310KP a 1.3MP kamerou není tak obludný, jak se na první pohled může zdát. Prostě znamená jen dvakrát větší šířku a výšku snímku (1280x960 oproti 640x480), nic více, nic méně.

Můžete tvrdit, že 160x160 pixelový Palm m515 je oproti 320x480 Clié NX jen dětská hračka? A přece zde srovnáváme 25,6Kpix modelu m515 s 153,6Kpix Clie NX, což je šestinásobek, ještě lépe šest displejů m515 oproti jednomu displeji Clie NX. Užitná hodnota m515 tím není určitě šestkrát menší.

Co se snímky z PDA?

I s 310K foťákem na PDA se dá pořídit slušný snímek, se kterým se dá dělat spousta věcí:

- publikovat na webu

Takovou fotku lze třeba uveřejnit na webu (její doladění v desktopovém grafickém editoru je ale většinou nutné).Obvyklá šířka www stránek je cca 500-700 pixelů, takže rozlišení je postačující, většina zveřejněných fotek má rozměry menší kvůli rychlosti načítání stránek. Majitel 5MP digitálu stejně svůj snímek před zveřejněním na webu ořezává, zmenšuje a doostřuje.

- prohlížet v PDA

Samotný charakter PDA zařízení předurčuje pořízené fotografie k prohlížení na PDA displeji. Tam vás rozlišení nebude nijak svazovat (rozlišení PDA displejů je od 160x160 do 480x320) a můžete se pouštět i do opatrných výřezů. Fotografií lze na PDA díky stále levnějším paměťovým kartám i úsporným formátům skladovat mraky a existuje řada komfortních programů, které vám umožní fotografie na kartě katalogizovat, skládat do alb, vytvářet slideshow apod.. Můžete tak na PDA převést třeba album rodinných fotografií, či tam mít firemní katalog produktů.

- netradiční využití a komunikace

Rozehrajte možnosti vašeho PDA! Vyfocený snímek můžete odeslat jako přílohu k emailu (či MMS:-), beamnout spolužačce na PDA apod..

Snímek vaší drahé polovičky jako podkladového obrázku v launcheru vám bude denně připomínat, že již nejste volný jako pták. A detektiv Martin Tomsa může zazvonit u důležitého svědka a se slovy "Hledáme tohoto muže" nevytáhne z portmonky fotografii podezřelého, nýbrž zaloví v adresáři Resco Vieweru...

- tisknout

Budete-li dávat pozor na dodržování našich elementárních rad (viz dále), můžete svoje nejlepší výtvory tisknout ve formátu 9x13cm (což je běžná velikost fotografií) v ještě ucházející kvalitě. Nečekejte zázraky, ale fotka to bude! Žilky v bělmu oka vašeho Kleofáška u narozeninového dortu sice neuvidíte, ale kvůli nim jste snímek určitě nepořizovali!

Co fotografovat?

S tímto "malým formátem" je to jako kdysi s problémem kinofilm versus svitkový film. Nepouštějte se do krajinné fotografie, ve sportu a profi byznysu s ním taky neprorazíte. Cení se detaily, výrazné prvky.

Využijte to, co máte. Na PDA kamerce oceníte pohotovost - máte-li PDA v ruce, je pořízení snímku otázkou několika desetin vteřiny. Foťáčky mají vždy fix-fokus a nebude vás zdržovat ostření. I hledáček máte komfortnější než majitel super-profi foťáku - je jím displej vašeho PDA.

Dají se s ním pořizovat diskrétní snímky - váš partner u kávy si ani nevšimne, že jste jej vyfotili (můžete předstírat hledání v diáři). Spolužačka si bude myslet, že paříte poslední hru a vy si zatím přidrzle ukládáte na kartu její zbožňované kadeře...

Šikovná fotka s nízkým rozlišením zachycující bez základních fotografických chyb nějakou výjimečnou neopakovatelnou situaci, osobnost apod.. může mít neskonale větší hodnotu než dokonale zbytečný pětimegapixelový snímek.

V zítřejším pokračováním našeho tématu si řekneme něco o největších rizicích fotografování na PDA - na co si dát obzvlášť dobrý pozor, jaké jsou nejčastější omyly "PDA fotografů" a jak pořídit a upravit i 310KPix snímek aby byl publikovatelný třeba na Internetu?