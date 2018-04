Fotoaparáty v mobilech: vedou Asiaté, Nokia zatím jen paběrkuje

Agentura Strategy Analytics vydala v minulých dnech zprávu, z které je více než zřejmé, jak Evropa v moderních technologiích zaostává za Asií. Tentokrát se jedná o prodej a výrobu mobilních telefonů vybavených integrovaným fotoaparátem či kamerou. Jasným premiantem je Japonsko, které absorbuje přes osmdesát procent celosvětové produkce takto vybavených mobilů. Z pohledu Evropy je ale ještě tristnější zjištění, že 97 procent produkce mobilů s fotoaparáty a kamerami se prodá v regionu Asie a Pacifiku. Na Evropu tak zbývají tři procenta, o která se ještě dělí s Amerikou.

Největším světovým producentem telefonů s fotoaparátem či kamerou je japonský Sharp, který se ale jinak nevejde ani do první světové desítky výrobců mobilů. I na dalších pozicích najdeme jen asijské výrobce, náskok mají Japonci, jako například NEC, Panasonic, Toshiba a Casio, ale na paty jim šlapou jihokorejští výrobci včele se společností Samsung. Až za nimi najdete finskou Nokii, která je jinak jasnou světovou jedničkou. Sharp za první tři čtvrtletí prodal přes tři miliony telefonů s fotoaparátem či kamerou, naopak Nokia jich prodala jen těsně přes 200 000 ve třetím čtvrtletí letošního roku, ale dříve žádný podobně vybavený telefon nenabízela.

Analytici předpokládají výrazný vzestup prodeje takto vybavených telefonů, jako důkaz mohou sloužit výsledky prodeje za letošní rok na japonském trhu. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se v Japonsku prodalo 3,2 milionu telefonů s fotoaparátem nebo kamerou, ale ve třetím čtvrtletí to již bylo 4,6 milionu kusů a výhled je prý velmi optimistický. Nejvíce takto vybavených telefonů prodává na japonském trhu operátor J-Phone, zhruba na třiceti procentech jeho výsledků je tamní jednička NTT-DoCoMo a ještě o něco méně prodal operátor KDDI. Velký vzestup prodeje se očekává i na dalších asijských trzích, a to především v Jižní Koreji.

Důvod proč má Asie tak veliký náskok, je nasnadě. V Japonsku se telefony s fotoaparátem prodávají již poměrně dlouho a ani integrovaná kamera již není žádným překvapením. V Jižní Koreji se naproti tomu mánie multimediálních telefonů rozšířila teprve nedávno a to v souvislosti s rozjezdem sítě CDMA 1x, která nabízí rychlé datové přenosy. Evropa zatím zaostává a vlastně zatím jediným telefonem s integrovaným fotoaparátem, který se běžně prodává, je právě Nokia 7650. S ohledem na tuto skutečnost nejsou výsledky Nokie zase tak špatné, uvidíme, co s nimi udělá nastupující konkurence. Ta se rekrutuje právě ze zástupců asijských firem. Jako první asi bude Panasonic se svým modelem GD87, jehož prodej již byl v některých zemích zahájen. Těšit se můžeme i na nové telefony od Samsungu a LG, které integrovaly fotoaparát do kloubu svých véčkových telefonů. S touto konstrukcí již mají zkušenosti, protože téměř totožné telefony již určitý čas nabízejí na domácím trhu, ale pro standard CDMA. Integrovaný fotoaparát chystají i další výrobci, jako je Siemens, Motorola, Sony Ericsson a další, ale většího rozmachu takto koncipovaných přístrojů se dočkáme v Evropě až příští rok.

Analýza společnosti Strategy Analytics nezahrnuje přídavné fotoaparáty k telefonům, které se v Evropě těší slušné popularitě a širokou škálu jich nabízí především Sony Ericsson. Tento trend bude populární i nadále, fotoaparát jako příslušenství chystají Siemens, Motorola a nejnověji také Nokia. Všechny ale budou na trhu dostupné až těsně před koncem letošního roku.