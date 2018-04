Fotoaparáty v mobilech by brzy měly být lepší

Společnost Atsana Semiconductor oznámila, že vyvinula modul pro mobilní telefony, který obsahuje kameru s rozlišením 1,3 megapixelu a schopností přes definované rozhraní přenášet do mobilu video ve formátu MPEG4, H.263 (video-telekonference), obrázky ve formátu JPEG a zvuk.

Tento modul je možné k mobilu připojit přes sériové komunikační rozhraní (prostřednictvím konektoru) nebo ho integrovat přímo do mobilu prostřednictvím sběrnice. Podle Atsana Semiconductor má modul velmi nízkou spotřebu, obsahuje výkonný programovatelný procesor s velmi dobrými kompresními schopnostmi (dokáže komprimovat video v reálném čase) a je možné ho v nejbližší době začít vyrábět.

Podle výrobce jde v současnosti o nejlepší videomodul pro mobilní telefony. Současné mobily pro GSM s digitálními fotoaparáty mají moduly s rozlišením 0,3 megapixelu (640 x 480 bodů). 1,3 megapixelu odpovídá rozlišení přibližně 1280 x 1024 bodů.

Jenže kvalita fotek není určována jenom rozlišením. Rozdíl mezi 0,3 megapixelem nebo 1,3 megapixelem je samozřejmě obrovský, mnohem větší než mezi 2,1 a 5 megapixelem. Důležité jsou ale také optické prvky. Nekvalitní objektivy se na špatné kvalitě fotek z mobilů podepisují více než nízké rozlišení. Jenže objektiv srovnatelný s běžným kompaktním fotoaparátem velikost modulu dost zvětší.

Další věcí, která komplikuje focení z mobilu, je neexistence blesku – samozřejmě až na výjimky, jako je třeba Siemens QuickPick. Vzhledem k tomu, že fotoaparát v mobilu se používá především pro momentky, by byl blesk opravdu velmi užitečný. A to nejen pro velké fotky určené pro zobrazení na počítači, ale i pro malé obrázky do multimediálních zpráv. Pro MMS mimochodem již velmi dobře postačuje současné rozlišení snímacích čipů. V multimediálních zprávách se totiž používají obrázky velké nanejvýš 160 x 120 bodů.