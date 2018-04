Fotoaparát k Samsungu T100 a T400: sci-fi, nebo realita?

Samsung T100 je notoricky známý telefon. Má výborný displej, vypadá atraktivně, ale je to rok starý model, který nijak extra bohatou výbavou neoplývá. O podpoře MMS či o jiných multimediálních aktivitách se mu může jen zdát. Jaké ale bylo naše překvapení, když jsme na čínských stránkách objevili nabídku na přídavný fotoaparát k tomuto telefonu (k jeho asijské variantě T108, která se ale nijak od té naší neliší). Samsung T100/108 v tom ale není sám, fotoaparát pasuje i na novější modely T400 a opět jeho asijskou variantu T408 a také na model T500, který se prodává jen v Asii a z evropských zemí jen v Rusku a Bulharsku (oficiálně). Známe i cenu produktu, v přepočtu na naši měnu činí přibližně 2 500 Kč.

Ale jak to funguje? Netušíme. Pátrání po čínských webech žádné informace nepřineslo, na naše dotazy jsme nedostali žádnou odpověď, což je ale v tomto regionu běžné a spíš by nás překvapil opak. Samsung o ničem podobném neví, takže můžeme pouze spekulovat, jak by to mohlo fungovat. Fotografie pocházejí z několika různých zdrojů, takže je nelze považovat za podvod.

Teoreticky nejzajímavější by byla schopnost telefonu s připojeným fotoaparátem zobrazovat snímky přímo na displeji. My o této možnosti nevíme, je ale pravda, že verze tohoto telefonu pro CDMA - model SPH-A500 - přídavný fotoaparát opravdu mít může. Tento model ale má s naším dobrým známým Samsungem T100 stejný jen tvar a displej. Vnitřek telefonu je jiný, jedná se o přístroj ve standardu CDMA 2000 1x, což je více méně telefon třetí generace. V případě tohoto telefonu ale jde o jeden z nejobyčejnějších modelů.

Druhou variantou je možnost, že fotoaparát sice snímá samostatně, ale umí do telefonu hotový obrázek nahrát, simulujíc tak synchronizační software, který pro model T100 existuje a tuto možnost nabízí. Této variantě by odpovídal průhledový hledáček fotoaparátu.

Třetí možností, z našeho pohledu zcela nesmyslnou, je situace, kdy fotoaparát jen bere z telefonu energii a jinak pracuje naprosto samostatně. Kdo by si ale něco podobného koupil a k čemu by to bylo? Nevíme a zatím se můžeme jen dohadovat.

Fotoaparát má rozměry 70 x 35 x 15 mm a je dodávám v stříbrno-modrém provedení. Ovládací prvky jsou na zadní straně přístroje, displej chybí, fotoaparát má jen průhledový hledáček. Neznáme ani technické parametry snímacího čipu či optiky. Pokud víte o přídavných fotoaparátech pro telefony Samsung nějaké podrobnosti, nebo pokud jste se s nimi přímo setkali, informujte nás.