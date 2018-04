FOTO: Roztleskávačky vybírají mobily na hokej

Na střídačku dorazilo těchto jedenáct borců: BlackBerry 8800 Nový komunikátor od společnosti RIM přináší vedle běžných funkcí přístrojů této značky i integrovanou navigaci. Telefon se hodí především pro pracovní využití. HTC MTeoR Qtek 8600 je první mobil s Windows Mobile a podporou sítí třetí generace. Přináší velmi rychlý procesor, kompaktní rozměry a překrásný displej. HTC P3300 Artemis (Orbit) je právoplatným nástupcem miniaturních komunikátorů s přívlastkem Compact. Zaujme vestavěný GPS modul a operační systém Microsoft Windows Mobile. Motorola RAZR V3i Motorola RAZR V3i je nástupce modelu V3 Razr, tedy stylový mobil nejvyšší třídy. Má výjimečný design, je vyroben z vybraných materiálů a má i vylepšenou výbavu. V té přibyl mimo jiné 1,23 megapixelový fotoaparát. Nokia 5300 U Nokie 5300 byl kladen důraz na hudbu a také na styl. Ve výbavě proto nechybí hudební přehrávač. Displej je na rozdíl od modelu 5200 aktivní a typu TFT. Nokia 7373 Nokia 7373 navazuje na model 7370. Novinka dostala nový růžový kabátek a ve výbavě přibyl lepší fotoaparát a stereofonní reproduktory. Nokia 7390 Nokia 7390 je stylové a velmi dobře vybavené véčko. Nechybí ani 3,2Mpx fotoaparát, podpora sítí třetí generace, nebo QVGA displej. Nokia N95 Nokia N95 nabídne pětimegapixelový fotoaparát, připojení přes Wi-Fi, poziční systém GPS nebo rychlá data HSDPA. Telefon má také originální konstrukci s vysouváním na obě strany. Samsung F300 Samsung F300 je hudebně zaměřený mobil, který se může pochlubit netradiční konstrukcí obsahující dva displeje. Nechybí FM rádio, 2Mpix fotoaparát ani 100MB vnitřní paměť rozšířitelná pomocí karet MicroSD. Samsung D900 Samsungu D900 je vysouvací model tenké konstrukce, který se může mimo jiné pochlubit fotoaparátem s rozlišením 3,13 megapixelu. Vestavěná paměť má hodnotu 80 MB a je ji možné rozšířit pomocí paměťových karet. Sony Ericsson W810i Sony Ericsson připravil nový hudební mobil, která na rozdíl od W800i podporuje datové přenosy EDGE. Novinka bude nabízena v černém barevném provedení a design telefonu doznal několika změn. Jako první si děvčata vzala do parády zcela nový komunikátor od BlackBerry. Dobře totiž vědí, že časově zaneprázdněný manažer bude muset vyřizovat maily třeba i na hokejovém utkání. Příjem e-mailů pak vyzkoušely přímo na ledové ploše. Výhodou BlackBerry je, že všechny e-maily okamžitě dorazí do mobilu. BlackBerry 8800 má ještě jednu další nezanedbatelnou výhodu - bezpečně vás na hokej nasměruje. Má totiž integrované GPS. Novinku zakoupíte zhruba za 13 000 Kč a na recenzi přístroje se můžete těšit v nejbližších dnech. Hned po BlackBerry si děvčata z O 2 CheerLeaders vzala do parády další komunikátor. Tentokrát šlo o model HTC P3300, který u nás nabízí O 2 i Vodafone. V prvním případě pak pod označením Orbit, v druhém jako Artemis. Černý kvádřík připomněl puk, a tak si děvčata vyzkoušela buly. I HTC P3300 má integrovanou navigaci, takže s ním snadno trefíte do té správné sportovní haly. Dále tato relativní novinka zaujme velkým dotykovým displejem a bohatou výbavou. Při testu nás nepotěšil jen poměrně slabý procesor. Na druhou stranu, díky Windows Mobile a Internet Exploreru můžeme klidně sledovat i on-line reportáže ze souběžných zápasů. Do třetice chytrý mobil, tentokrát HTC MTeoR. Ten přišel děvčatům trochu nudný, my na něm zase oceňujeme rychlý procesor. Podpora 3G je zatím v našich končinách výhodou poněkud pofidérní. Ale konkrétně v Sazka Aréně signál byl. Takže pokud by vás náhodou manželka či přítelkyně místo na hokej nutila jít třeba na módní přehlídku, můžete si pustit přímý přenos na Mobilní TV. Jen co si skupina O 2 CheerLeaders vyřídila na komunikátorech své e-maily, vrhla se na fotografování. V tomto směru je nejvíc zaujala - jak také jinak - Nokia N95. Nokia si překvapivě slušně poradila s osvětlením haly a dokázala pořídit obstojné snímky i bez použití přisvětlovací diody. Bohužel, bez optického zoomu budete muset být velmi blízko ledové ploše, jinak budete zvěčněné hokejisty rozeznávat jen obtížně. Dodejme, že i Nokia N95 vás díky integrované GPS nasměruje i na ten nejzapadlejší stadion, jen ji musíte držet tak, aby našla signál. Slušný fotoaparát má i Nokia 7390 a Samsung D900. V obou případech děvčata ocenila 3,2 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením. U Samsungu obdivovaly supertenkou konstrukci, Nokia zase zaujala ornamenty. A to jsme neměli k dispozici růžovou variantu telefonu. A ke všemu oba telefony nabídnou i slušnou výbavu, což děvčata taktéž kvitovala. Na střídačce a především pak na trestné lavici skupinu O 2 CheerLeaders zaujaly hudební telefony. Divákům se tyto přístroje budou hodit při nepříliš záživném utkání. MP3 dnes přehraje skoro každý přístroj, ale Nokia 5300, Sony Ericsson W810i a Samsung F300 jsou pro tuto funkci speciálně navržené přístroje. Mobily od Nokie a Sony Ericssonu se děvčatům vyloženě líbily, u Samsungu je poněkud odrazovala oboustranná konstrukce s nepohodlným přepínáním. Bez sluchátek ale v rozbouřené hokejové hale nic neuslyšíte a to platí ve všech případech. Na závěr roztleskávačky vyzkoušely ryze stylové mobily na parádu. V tomto směru jsme pro ně připravili Motorolu V3i a Nokii 7373. Motorola se, ač již na sklonku své kariéry, líbila. U Nokie děvčatům vadila vytáčecí konstrukce, ale zase je zaujal design. Doufáme, že vás poněkud netradiční článek potěšil. Méně technických údajů a více obrázků bylo záměrem. Ostatně, všechny tyhle telefony už určitě dobře znáte.