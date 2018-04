Fotky z PDA ...

Máte zajímavý snímek, či grafický výtvor z vašeho PDA?

Pochlubte se! Fotíte se svým PDA a máte nějaký snímek (max. 640x480), který by mohl být pro ostatní zajímavý svým námětem, zpracováním, či úpravou? Pošlete nám ho. My s nimi uděláme dvě věci: zveřejníme je u nás na zvláštní stránce, aby se jimi mohli kochat i ostatní a vy abyste byli nechutně slavní

do konce roku vybereme nejlepší obrázky a jejich autory odměníme věcnou cenou (nechte se překvapit) Stejně tak nám můžete (řekněme jako "druhou kategorii") poslat vaše grafické výtvory z PDA - prostě cokoliv vytvořené (nakreslené) v nějakém PDA grafickém editoru. Snímky i kresby můžete posílat na naši emailovou adresu. Přiložte název snímku/kresby, své jméno a adresu, datum pořízení, typ PDA (popřípadě přídavného foťáku), či grafický program. Vaše příspěvky můžete posílat průběžně, vyhodnocené budou ty, které pošlete do konce října 2003. Každý může poslat maximálně dvě fotky a dvě kresby.