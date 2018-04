Fotky v mobilu usvědčily drogový gang

Mobily poslední dobou pomáhají policistům čím dál častěji. Není výjimkou, že se zločinci svými fotografiemi usvědčí sami.

Policisté v Sao Paulu neměli zpočátku důkazy, na základě kterých by mohli skupinu dostat. U jejích členů sice našli menší množství marihuany a kokainu, ale to nestačilo k tomu, aby je mohli usvědčit z prodeje drog.

Rozhodující důkaz tak nakonec dodal mobilní telefon, kterým se zločinci při nakládání celé dodávky fotili i s pytli sněhobílého kokainu a marihuany.

Není to poprvé, co mobilní telefon usvědčil zloděje. V srpnu se například objevila zpráva s podobným koncem. Tenkrát šlo ale jen o krádež telefonu. Majitel mobilu byl vášnivým blogerem, a tak si všechny fotky automaticky posílal na svůj internetový deníček. To ale zloděj netušil. A tak kromě toho, že na blog odeslal své fotografie, mohl se bývalý majitel pobavit krátkým videem, ve kterém zloděj dovádí se svou nahou přítelkyní.