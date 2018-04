Fotky bude možné tisknout z mobilů

Mobilní telefony by v budoucny mohly být schopny pořizovat takové snímky, které by bylo možno bez úprav tisknout na běžný fotopapír. Toto prohlásily společnosti Canon, Epson a HP na tiskové konferenci oznamující založení Sdružení pro mobilní fotografování a tvorbu fotografií (Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC)). Cílem tohoto sdružení je definování standardů pro mobilní fotografování a následný přenos fotek do fotolabů. Základem těchto standardů by měla být současná technologi PictBridge.