Fotit na veřejnosti mobilem je v Maďarsku zakázané

Maďarský ombudsman Attila Péterfalvi zakázal pořizování fotografií mobilním telefonem na veřejnosti. Za porušení tohoto zákazu z 11. prosince loňského roku hrozí pokuta několik tisíc forintů a až rok vězení (zdroj: Právo). Většina obyvatel ale o tomto zákazu nic netuší, případně jsou rozhodnutí jej porušovat. Zatím ještě nikdo potrestaný nebyl.

K tomuto nařízení vedla maďarského ombudsmana kampaň jednoho z mobilních operátorů, který vyzýval zákazníky, aby na ulici vyfotili dívku nebo chlapce svých snů. Ombudsman nařídil zcela správně takovou kampaň zastavit, což se stalo, ale u toho se nezastavil a vydal již zmiňované kontroverzní nařízení o zákazu focení mobilem na veřejnosti.

Podle našeho názoru je informace o výši trestu (rok vězení) přehnaná a vychází zřejmě ze špatného překladu původní zprávy, i když se domníváme, že slovenský zpravodaj v Maďarsku maďarsky mluví (že by "práce" editora?). Ve skutečnosti půjde zřejmě o trest za využití (či chcete-li zneužití) takto získaných fotografií.

Stejně tak si nemyslíme, že podobné zákazy k něčemu vedou. Již samotný ombudsman přiznává, že oběť fotografování netuší, že ji někdo fotí. To ale nepoznají ani ti, kdo by měli na zákaz dohlížet, museli by prohlížet uložené fotografie v mobilu. Navíc foťáky v mobilech jsou hodně nekvalitní, nesrovnatelně lepší fotografie lidí se dají pořídit amatérskou zrcadlovkou s kvalitním teleobjektivem, který je na focení lidí z dálky vhodnější.

A jen pro pořádek. U nás můžete fotit nebo filmovat kohokoliv, kdo vám k tomu dá výslovné svolení (to že neprotestoval neznamená, že takové svolení dává). Výjimku tvoří záběry pro zpravodajství. Tato práva a povinnosti upravuje autorský zákon.