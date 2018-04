Fotbalový zápas na displeji kdykoli, kdekoli a (téměř) odkudkoli? Gigabyte zná řešení

HTC, E-Ten, HP, Asus, Acer, Tech Faith. No, i mezi výrobci Windows Mobile zařízení začíná být docela těsno, nemyslíte? Posledním do party je prozatím Gigabyte, jehož první počin v této oblasti jsme nedávno vyzkoušeli. Testovaný g-Smart i128 překvapil především integrovaným TV přijímačem. Top model g-Smart t600 toho nabídne ještě víc.

Gigabyte t600 je prvním zařízením svého druhu, které je schopno přijímat TV signál v digitální formě. Takovým signálem sice ještě není zdaleka pokrytá celá naše republika, v některých regionech je však již digitální příjem TV realitou a tam by jistě t600 přivítali s otevřenou náručí.

Který je který? Nespletete se

Zaměnitelnost obou modelů je prakticky nemožná. Oba přístroje sice dorostly do obdobných proporcí a hmotností, jejich skořápky jsou ale diametrálně odlišné. Novinka svým elegantním bílým krytem a velkým kruhovým ovládacím prvkem připomíná populární Apple iPod. Gigabyte T600 ale umí mnohem více, než přehrávat multimédia.

Největším vylepšením od staršího modelu g-smart i128 není rychlejší procesor ani větší porce uživatelské FlashROM. Hlavním lákadlem je totiž displej, který se chlubí větší úhlopříčkou a hlavně VGA rozlišením. Z rohu do rohu displej měří 2,6“ palce a tak se matice 480 x 640 obrazových bodů postará o velmi jemné zobrazení. T600 běží na Windows Mobile 6 Pro, které podporují až 262 tisíc barevných odstínů. Sledování televize tak bude opravdovou lahůdkou, i když – přiznejme si to – vyšší úhlopříčka by neškodila.





Tahounem zařízení je nadprůměrný procesor Intel s taktem 520 MHz, který by si měl spolu se 64 MB RAM poradit i s těmi náročnějšími operacemi. I když právě velikost RAM mnoho uživatelů odradí – zkušenosti uživatelů říkají, že je zahlcení paměti docela rychlé. Nový Gigabyte si rozumí s paměťovými kartami microSD, kterými snadno rozšíříte uživatelskou paměť.



T600 je multimédii nabitý přístroj s přijímačem televizního signálu a vestavěným 1,9 mpx fotoaparátem, zastane ale i funkci telefonu. Základem je třípásmový GSM modul s podporou GPRS třídy 10. Na EDGE nebo snad HSDPA ale zapomeňte, Gigabyte na rychlá data nehraje.

Jistou náplastí je vestavěný wi-fi modul standardu 802.11 b/g, komunikovat lze také pomocí Bluetooth. Při propojení komunikátoru s PC je díky podpoře USB 2 zaručen svižný přenos libovolných dat.

Technická specifikace nového komunikátoru:



Název Gigabyte g-Smart t600 Rozměry [mm] 55,5 x 110,5 x 18,5 Hmotnost 140 g Operační systém WM 6 Professional Procesor Intel XScale PXA 270, 520 MHz RAM 64 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD Sítě Triband GSM Data GPRS Displej (rozlišení) 480 x 640 px Displej (barvy) 262 144 Displej (úhlopříčka) 2,6" (66,6 mm) Wi-Fi 802.11b/g GPS ne Bluetooth verze 2.0 Infraport ne Digitální fotoaparát 1,9 mpx Autofocus ano Videotelefonie ne FM rádio ne Baterie 1 300 mAh Cena 900 USD

Dostupnost? Nejdříve v Rusku, pak ve zbytku Evropy

Z digitálního vysílání televize se mohou těšit obyvatelé mnoha evropských států, mezi nimiž nechybí Spojené království, Španělsko, Itálie nebo Francie. Gigabyte GSmart t600 bude brzy k dostání v Rusku, kde ještě není digitalizace zcela ukončena.

První várka komunikátorů však do Ruské federace putuje v omezeném množství a je určena zejména světoběžníkům, kteří si mohou časté cestování zpříjemnit právě sledováním oblíbeného TV kanálu. Zájemci si ale budou muset ještě chvíli počkat, dříve než v prosinci svůj vysněný přístroj v rukou třímat nebudou. Vedle trpělivosti budou muset také nakrmit své peněženky (a posléze prodejce), konečná cena byla stanovena na 21 990 rublů, což odpovídá asi 900 USD (asi 17 000 Kč).