Fotbalové statistiky, informace o licencích k programům a další software zdarma (PalmareFreeware)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další programy ze světa PDA freeware.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

PALM OS

CardTXT v0.34d

CardTXT je textový editor, který umožňuje načtení TXT souborů o velikosti až 4MB. Podporuje landscape i portrait mód či fullscreen zobrazení. Nechybí ani import/export záznamů z MemoPadu a spousta dalších funkcí.

Stahujte zde

SoftTrack v1.2

Program SoftTrack automaticky shromažďuje informace z programů, které jsou nainstalovány v palmu. Eviduje typ licence, údaje o výrobci aplikace, expiraci demoverzí, datum instalace a spoustu dalších údajů, které se mohou hodit.

Stahujte zde

snapCalc5.v6.3

SnapCalc patří do kategorie tzv. "pop"kalkulaček, které můžete používat jako podokno uprostřed nějaké jiné aplikace, kde potřebujete provést výpočet. snapCalc sepodobá komerčnímu programu popCalc, je ale zcela zdarma. Kalkulačka má dvě velikosti (viz obrázek), umí trigonometrické funkce z MathLib, paměť či kopírování výsledku do textu. Aktuální verze řeší problémy s některými handheldy.

Stahujte zde

SU: Additions v1.00

SU: Additions je balíkem solitairových her. Těch je v něm obsaženo celkem 16 a vyznačují se mimo jiné pěknou grafikou, statistikami, možností nekonečně mnoha tahů zpět či volby zadní strany karet.

Stahujte zde

POCKET PC

Powerstatus v1.0

Program Powerstatus je nejen velikostí malým programem, který zobrazuje v Today stav baterie a paměti. Děje se tak za pomoci dvou barevných linek v horní části obrazovky. Aplikaci o velikosti pouhých 3,5KB stačí nakopírovat do PDA a spustit, instalace není třeba.

Stahujte zde

SmallMenu v3.16

Správce úloh a launcher s hierarchickou rozbalovací strukturou. Aplikace, který integruje task manager a launcher, je plně kompatibilní se zařízeními WMSE 2003 podporujícími VGA screen. Nová verze přináší oproti předchozí mnoho vylepšení, například lepší spolupráci při zavírání ActiveSync.

Stahujte zde

AquaCalc v1.0b

AquaCalc je jednoduchou kalkulačkou na úrovni té, která se nachází předinstalovaná v PocketPC zařízeních. Tato má však atraktivnější vzhled, což může být pro někoho důvodem k tomu, aby ji začal používat namísto standardní.

Stahujte zde

TeamStats v1.2

Program pro vedení statistik týmů fotbalových lig. TeamStats umožňuje download informací přes LiveUpdate, z autorových stránek lze stáhnout také statistiky dalších lig. Program je určen jak pro PocketPC, tak PalmOS (uživatelé palmů naleznou verzi pro svá zařízení na stránkách tvůrce aplikace).

Stahujte zde