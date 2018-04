Foťák Nokia N90 už se prodává

Ani v srpnu operátoři nezklamali a příjemně zlevnili telefony. To bylo ale už minulý týden. Tento týden začíná u operátorů slevové sucho a štafetu průběžného zlevňování by měli přebrat výrobci a velkobchody. Ti se sice do zlevňování nepustili ale jak vidno, prázdninový klid už začíná s pomalu blížícím se podzimem mizet.

Vzhledem k tomu, že jsme minulý týden spustili nový katalog mobilních telefonů, ve kterém najdete pravidelně aktualizované ceny, pozměnili jsme i systém cenových přehledů. Doufáme, že k vaší spokojenosti.

V druhém srpnovém týdnu není nouze ani o novinky. Oskar přišel minulý týden s ženským véčkem SGH-E530 od Samsungu. Ten si už můžete koupit i ve volném prodeji za 9990 korun. Včera začal GSMobil distribuovat i Walkman od Sony Ericssonu W800i za necelých patnáct tisíc. Známá je už také cena 3G Nokie 6680, která se bude prodávat za 18 990 korun.

Koupě týdne

Na pulty by se právě dnes také měla dostat nadupaná Nokia N90 , u které už můžete trochu váhat, jestli je to mobil nebo fotoaparát. Cena 20 990 korun vám ale možná zjednoduší rozhodování, jestli budete chtít s sebou high-endovou Nokii nosit i na oslavy narozenin. I přesto jsme ji však vyhlásili koupí týdne.

Nokia N90 je špičkový mobil s výborným fotoaparátem, jedním z nejlepších mezi mobily pro standard GSM. Kvalitu si výrobce nechá zaplatit. Cena je vysoká, ale s ohledem na schopnosti přístroje je necelých 21 tisíc korun akceptovatelných. Snížit jí může snad jen konkurence, ale to se u této kategorie stane do konce roku jen stěží. Nokii N90 lze vytknout velké rozměry, vysokou hmotnost a možná až zbytečně složitou konstrukci. K výbavě nemáme žádné výhrady, naopak hlavní displej patří mezi absolutní špičku.

Nejlevnější telefony - mobily do pěti tisíc

V této kategorii nepřibylo od minulého týdne nic zvláštního a v pozici nejlevnějšího telefonu na volném trhu se stále drží Motorola C115 alias Kenny za 1490 korun. V T-Mobile e-shopu lze ovšm zakoupit Sagem myX-1 za necelých 1000 Kč i s kreditem. Jeho recenzi i záznam do katalogu přineseme co nejdříve.



Motorola C115,

Střední třída - telefony od pěti do deseti tisíc

Ani ve střední třídě se rekordy nelámaly. Přibylo sice véčko od Samsungu E530, ale to spodní hranici kategorie od pěti do deseti tisíc opravdu neprolomilo. Jako nejlevnější kousek v této kategorii je opět Nokia, tentokrát ale odolná, s označením 5140.



Samsung SGH-E530

Telefony nad deset tisíc

V sekci nejdražších telefonů se o senzaci postará určitě Nokia N90. S cenou přes dvacet tisíc se může měřit s obvykle nejdražšími komunikátory od Nokie jako jsou 9300 a nebo 9500.



Nokia 9300

Jestliže chcete od mobilu více než jen volání a psaní textovek, zkuste nabídku telefonů nad deset tisíc.